A pesar de un buen comienzo en el primer partido, donde Sportsman logró una emocionante remontada sobre el final, las últimas dos actuaciones del equipo no estuvieron a la altura de las expectativas. El martes pasado sufrieron una derrota como visitante con una diferencia de 20 puntos y anoche sucumbieron en tiempo suplementario después de haber empatado en 74 puntos. Atenas logró tomar la ventaja en los momentos finales y aseguró su pase a los cuartos de final.

El próximo desafío para Atenas será enfrentar a Independiente de Chañar Ladeado en los cuartos de final. A continuación, se presenta el cronograma de los partidos de esta fase:

Viernes 9 de junio, 21:30 hs: Olimpia vs. Club Ciudad.

Lunes 12 de junio, 21:30 hs: I.A.C vs. Atenas.

Firmat FBC vs. Atlético Elortondo.

Martes 13 de junio, 21:30 hs: Centenario vs. Argentino.



El juego 2 de los cuartos de final se llevará a cabo el viernes 16 de junio a las 21:30 hs, en una jornada llena de emociones y expectativas para los equipos participantes. Sportsman deberá evaluar su desempeño y prepararse para futuras competencias, buscando mejorar en cada encuentro y volver más fuerte en el próximo torneo.