El rojo sigue adquiriendo experiencia en la máxima categoría

Los dirigidos por Reali-Sartori conservaron el uno por cero hasta los cuarenta de la segunda etapa ante un Jorge Newbery bien armado cómo equipo y siempre candidato.

La visita ha sido superior y vinieron a llevarse los tres puntos buscando la tenencia, adelantado, presionando y no dejando salir al rojo.

Un primer tiempo que a los de Barrio Sur les convenía llendo al descanso con un cero a cero.

Los aviadores permanentemente hacia el ataque, con chances; pero cada tiro los palos o el excelente arquero Paulilli les decía que no.

Independiente creo peligro cuando llegaba, con Maradona, Castellano reemplazados en la segunda etapa luego del primer grito local por medio del nueve y también Gianetta en ocasiones, no logrando aprovechar pelotas de tiros libres.

Cada partido, más teniendo en cuenta quienes tiene en éstas primeras fechas; equipos candidatos, plantea buenos partidos para su hinchada, dónde demuestran que están en condiciones para esta difícil categoría y que pueden hacerlo cómo lo lograron en el clásico con los del parque.

Perdieron tres a uno pero los de Venado aprovecharon el hombre menos por la expulsión de Valdiviezo por doble amarilla y ganaron un partido en la última etapa del encuentro con goles que llegaron doble en un minuto de diferencia desde el banco y otro en alargue.

Tanto para el cuerpo técnico como para el hincha, Independiente está de pie.

Formaciones :

Independiente...(1)

1- Pablo Paolilli

2- Mauro Canavese

3- Bruno Reali

4- Gonzalo Valdiviezo

5- Federico Rivero

6- Nazareno Marinelli

7- Franco Pedernera

8- Franco Di Giorgio

9 - Ariel Castellano

10- Sergio Maradona

11- Ángel Gianetta

Suplentes

12- Juan Tardío

13- Daniel Doddo

14- Franco Lonfat

15- Maximiliano Pereyra

16- Maximiliano Aguirre

17- Rubén González

18- Eric Salinas

DT Reali - Sartori

Jorge Newbery VT...(3)

1- Juan I. Mosescu

2- Víctor Falkenberg

3- Joel Caminos

4- Ignacio Ramells

5- Gonzalo Gaetán

6- Víctor Fernández

7- Patricio Madero

8- Lucas Ferrari

9- Emanuel Aguilar

10- Adrián Yagustecko

11- Facundo Barrios

Suplentes

12- Eric Frisardi

13- Benjamín Díaz

14- Franco Felici

15- Facundo Rossi

16- Matías Aguilera

17- Javier Molina

18- Mauro Barbich

DT García - Zeballos

Goles : 2T...28' Ariel Castellano - Independiente (1x0)

41' Mauro Barbich - Jorge Newbery (1x1)

42' Mauro Barbich - Jorge Newbery (1x2)

47' Lucas Ferrari - Jorge Newbery (1x3)

Amonestados :

Independiente...Marinelli, Canavese

Expulsado : Gonzalo Valdiviezo

Cambios :

Independiente...Aguirre x Pedernera - Doddo x Maradona - González x Castellano

Jorge Newbery...Barbich x Fernández - Rossi x Barrios - Aguilera x Yagustecko - Felici x Madero

La previa en cuarta división Independiente perdió 1x0 sobre el final del encuentro.

Árbitro: David Espindola

Asistentes : Marcos Yome

Iván Gironeli

Facundo Peralta



Columnista : José Luis Cardozo