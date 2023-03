Marcos René Maidana vuelve a pisar el mítico Luna Park, esta vez en su condición de promotor de su compañía. El Chino, doble campeón mundial de peso superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) peleó allí en cuatro portunidades, pero ahora es una de las atracciones debajo del ring de la gran velada que se celebrará en el tradicional estadio de la ciudad de Buenos Aires este martes 21 de marzo. El evento es privado y no hubo venta de tickets al público, pero puede verse por las pantallas de ESPN a través de su clásico prgrama ESPNKnockOut y por la plataforma de streaming Star+.

Chino Maidana Promotion (CMP) presenta en la pelea estelar a la otra gran atracción como lo es el ex campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez, quien se medirá ante el colombiano Jhon Therán. Este combate será el principal de una cartelera que promete y que sirve como lanzamiento oficial de la serie de “Ringo” Bonavena, que se estrenará el próximo 24 de marzo por Star+. Se anticipa una jornada inolvidable, ya que en un mismo evento se juntan nombres de tres de los máximos exponentes del boxeo argentino.



Sergio Maravilla Martínez, ex campeón mundial de boxeo de los medianos, dirá presente en el evento, aunque lo hará dentro del mismísimo cuadrilátero del tradicional estadio Luna Park por primera vez en su carrera. El quilmeño de 48 años sostendrá la pelea principal de la cartelera, a 10 rounds, y dentro de la división de los medianos. “Es el sueño de muchos boxeadores, me encanta la idea, como imaginarás. Es algo raro, porque siento que gran parte de los invitados irán para ver la premiere de la serie “Ringo” de la cual, por cierto, me han contado nada más que maravillas en todo sentido. Y dentro de todo ese público habrá muchos que a lo mejor no vieron nunca boxeo en vivo y uno trata de dar, en estos casos, lo mejor de sí mismo para que se lleven una impresión positiva de lo que es una pelea de boxeo”, expresó Maravilla en diálogo con Carlos Irusta para ESPN.

El boxeador bonaerense, ex campeón del Consejo Mundial (CMB) superwelter y ex titular CMB y Organización (OMB), viene de superar por nocaut técnico en el segundo round al peleador estadounidense Noah Kidd, en la ciudad de Orlando, en diciembre pasado. Martínez acumula un registro de 56 triunfos (31 por la vía rápida), 3 derrotas y 2 empates, al cabo de sus casi 26 años como profesional rentado en el pugilismo. La expectativa sigue siendo tener una chance mundialista y un triunfo en el Luna Park lo acercaría a Maravilla al sueño.

En cambio, Teherán, de 38, reúne una marca de 18 victorias (15 por KO) y 2 caídas. Es oriundo de la localidad de San Onofre y su última pelea se concretó en la ciudad cordobesa de Villa María, en septiembre último, cuando perdió por KOT en el quinto asalto con el local Juan Manuel Taborda.

Las otras peleas complementarias de la cartelera en el Luna Park serán: en la coestelar, Laureano “Dinamita” Sciuto (11-0, 7 KO) se enfrenta a Andrés Héctor “Maquinita” Sosa (14-2, 8 KO). Será el otro gran combate de la noche que también irá a la distancia de 10 rounds en categoría pluma. Además, el campeón mundial juvenil WBO Brian Arregui (7-1, 4 KO) se medirá ante Matías Galucci (8-2, 4 KO) en división superwelter. Por último, Sebastian Castillo (7-1-1, 3 KO) estará abriendo la noche ante un debutante de muchísima experiencia en los “Domadores de Cuba”, Damián Arce Duarte, en la categoría gallo.

Ringo Bonavena fue homenajeado. El evento es un anticipo de la serie que retratará la historia del legendario boxeador argentino y que podrá verse a partir del viernes 24 de marzo en la plataforma de streaming Star+. Se trata de “Ringo. Gloria y muerte”, un thriller basado en la vida del campeón argentino de boxeo Oscar “Ringo” Bonavena, cuyo primer capítulo fue puesto en la pantalla de ESPN tras una evocación al mítico pugilista, que incluyó la recreación del combate que lo convirtió en campeón argentino de los peso pesados. Esta producción compuesta por siete episodios narra la historia poco conocida del famoso deportista, desde sus éxitos, hasta sus fracasos, así como su trágico asesinato. La serie se centra en los últimos tres meses de vida de Bonavena para plasmar en la pantalla el ocaso de una celebridad que constantemente deseaba reinventarse. Asimismo, el proyecto recorre algunos pasajes de su vida de un modo cronológico, desde sus orígenes humildes y su llegada al boxeo amateur, hasta su rápido ascenso, así como su icónica presentación en el Madison Square Garden de Nueva York ante Muhammad Ali, y su consagración como campeón argentino. Ringo fue un hombre que se hizo a sí mismo y llegó a ser un ícono amado y odiado de la cultura popular argentina para terminar convirtiéndose en una leyenda. Esta historia además exhibe la faceta deportiva de Bonavena, su otro lado, el enfoque en ser un ídolo pop, en el que su personalidad y su carisma lo volvieron un personaje mediático. Dichas características hicieron que el argentino pudiera grabar discos, actuar en teatro y televisión con gran éxito entre sus fanáticos. Esta producción se ambienta en distintas épocas, entre los 40 y los 70 y por ello cuenta con una estética moderna y retro.