Este jueves llegaron los materiales para la realización de la obra del Gasoducto Gran Santa Fe. Se trata de los primeros caños que se colocarán bajo la Laguna Setúbal. Los trabajos demandarán una inversión total de 3.578.529.889 de pesos, financiados por la Secretaría de Energía de la Nación.

En el Puerto de Santa Fe, el vicepresidente de Enerfe, Juan Cesoni, señaló que “esto es una muestra palpable de esta obra que venimos hablando hace unos dos años y es una realidad. Nosotros dijimos vamos a hacer el gasoducto Gran Santa Fe, vamos a llevar el gas a Esperanza, Recreo, Monte Vera, Rincón, Colastiné, Arroyo Leyes y al norte de la ciudad de Santa Fe”.

Cesoni sostuvo: “Tuvimos una idea, planificamos un proyecto, lo presentamos, la Legislatura nos aprobó los presupuestos y hoy es una realidad”. Además recordó que ya desde hace unos días se puedo apreciar el movimientos de máquinas que pronto tendrá el inicio formal con la presencia del gobernador Omar Perotti.

El funcionario explicó que “este viernes van a llegar dos camiones más, son los caños que van a ser los que van a estar enterrados abajo de la Laguna, el cruce que es la parte más compleja que necesita condiciones de la Laguna baja”.

“Para nosotros es un orgullo poder hacer esta obra, aquellas cosas que le vamos contando a la sociedad, efectivamente lo hacemos, esto no es humo, esto es verdad”, remarcó Cesoni.

Si bien el próximo 25 de octubre se dará inicio formal de la obra, Cesoni sostuvo que “la obra comenzó el día que el gobernador Omar Perotti adjudicó a la empresa contratista la obra, ya pasaron unos dos meses y quedan unos 12 meses de ejecución por lo que esperamos en el último semestre de 2023 estar inaugurando”.

El gasoducto beneficiará a unos 100.000 usuarios, que representan más de 250.000 habitantes en las localidades de Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo; 7000 industrias y comercios y 1.700 instituciones que hoy no tienen la oportunidad de contar con gas natural por red. Una obra de esta magnitud no solo brinda servicio a personas que no lo tenían, sino que también favorece la generación de nuevas industrias con el consiguiente incremento de la demanda laboral. Esta misma, será incrementada por la necesidad de gasistas y obreros que deban realizar instalaciones de gas en cada uno de los beneficiados.

PRESENTES

En la actividad también estuvieron presentes el secretario de Prácticas Socio Comunitarias de la provincia, Ignacio Martínez; los concejales de Santa Fe, Jorgelina Mudallel y Juan José Saleme; y de San José del Rincón, Facundo Amati.