Jorge Henn- Defensoría del Pueblo de Santa Fe

"Tiene que ver con reconocer un estado de situación cuando el interés del Estado no es el mismo interés que el de la gente. La defensoría del pueblo defiende al usuario en el caso en que, por más rasonable que pueda ser el proceso, se traslada a una situación concreta de carne y hueso, de ciudadanos que no puedan atender una necesidad."

"La defensoría del pueblo implica reconocer el derecho, que muchos no conocen, de interponer una queja cuando un servicio no te satisfizo, cuando no hay una respuesta por parte del Estado ante un reclamo." Mecionó que desde la Defensoría se cuenta con las herramientas para solucionar el tema.

Segmentación tarifaria de servicios.

En cuanto a la segmentación se ha pedido una prórroga para todas las personas que no pudieron inscribirse en el Anses los días correspondientes a los números de documento. "Hasta que la secretaría de energía no lo diga, no podemos partir de la certeza de la prórroga."

