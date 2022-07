Medicamentos: Aumentos, abastecimiento y Obras Sociales.

En cuanto al abastecimiento: “el 60% son los llamados faltantes estacionales, no consideramos que se deba a una cuestión monetaria. Hay que entender que todos los medicamentos tienen algún componente importado y eso puede estar afectando a un grupo no tan gran de medicamentos. Lo que quiero destacar es que estos no afectan a los afiliados del PAMI, quiero llevar tranquilidad en ese sentido”.

Sobre el aumento de precios, Santa Cruz destacó que: “Los aumentos de precios son una realidad, hay una tendencia alcista que acompaña a lo que sucede a nivel general y al índice de inflación. Nosotros entre el primer y segundo día de cada mes ya vemos en los resúmenes la actualización de precios que luego se condice con lo que se anuncia de inflación”.

Un tema complejo en el sector farmacéutico es la relación con las obras sociales: “El problema es que el pago de las obras sociales es a 60 días promedio, esto genera un desfasaje entre que reponemos el medicamento y cobramos el dinero con la inflación puesta encima”.

Se recuerda a la población que aún continúa la campaña de vacunación antigripal y se recomienda completar los esquemas y refuerzos de las vacunas contra el covid que brinda el Estado Nacional.