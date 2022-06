WandaGate: se filtra una canción de la China Suárez haciendo referencia a Icardi

Luego de que se viralizaran frases de la próxima canción de la China, Wanda Nara hizo un cometario irónico al respecto en las redes. ¿La China habría hecho referencia al WandaGate y su affaire con Icardi?

Este martes filtraron un fragmento del que sería el próximo tema y algunas frases llamaron la atención: “Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”, es la estrofa con la que cierra el tema.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas… A veces quiero escapar para olvidarme de todo”. Es otra de las estrofas cantada por la China en el tema.