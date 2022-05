Zaira Nara rompió el silencio tras la separación de su marido Jakob

Pía Shaw leyó en LAM lo que le dijo la protagonista de esta historia: “Zaira me dice ‘me duelen muchas cosas que se dijeron y prefiero llamarme a silencio en cuestiones personales. Lo que sí te puedo decir es que todo eso que salió sobre que lo encontré a Jakob en una situación de infidelidad, es totalmente mentira’”.

“Jamás lo encontré en nada. La recontra conozco a Jime. Estando en París, ella me invitó al cumpleaños de sus hijos. Y dado que se inventan tantas cosas, prefiero guardarme los procesos para mi intimidad. Pero me duele cuando inventan y faltan el respeto”, añadió.

En defensa de su ahora ex marido, Zaira dijo: “Somos una familia y siempre lo seremos. No me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es. Jamás lo encontré en nada”.

“Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen, voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia de él y por los amigos porque no es real. Siempre prefiero llamarme a silencio porque siento que, si estoy en silencio, se termina más rápido el tema”, concluyó.