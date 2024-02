"Incidentes y gas pimienta frente al Congreso: organizaciones sociales cortaron el tránsito y Gendarmería activó el protocolo":

Si no surgen diferencias significativas, se espera que La Libertad Avanza logre la aprobación general de la Ley Ómnibus este jueves.

De manera inesperada e inédita, el gobierno nacional no habilitó aún los dineros para pagar haberes a docentes y no docentes universitarios. Por lo tanto la Universidad Nacional de Rosario comunicó que el Banco Nación ya confirmó que no habrá adelanto posible de fecha de pago y acude a la Justicia.