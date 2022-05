Sol Pérez tendría un bebé antes de casarse con Guido Mazzoni

“El día del casamiento es muy importante porque te marca cómo va a ser ese matrimonio, qué destino va a tener esa unión de pareja, y yo siempre recomiendo que traten de investigar porque si te da el número 11 va a ser con mucho sacrificio”, expresó la tarotista en Nosotros a la Mañana, programa del que la modelo es panelista.

Luego, remarcó: “Noviembre es un mes que mucha gente quiere casarse porque está lindo el clima, pero siempre el mes de septiembre es clave para los casamientos”. Y agregó: “Sol el año que viene tiene el 12-3, así que no se asombre que el año que viene antes del casamiento venga un bebé”.

“Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa, pero el 12-3 pasa cada doce años: son los hijos, los hermanos y la unión de familia; es muy bonito el número y te puede pasar que ya en marzo te empiecen a dar muchas ganas de por qué no un bebé, por qué no sumar, por qué no la familia”, concluyó.