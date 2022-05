LIGA VENADENSE: Juventud Unida igualó en su visita a Jorge Newbery y logró un récord invicto.

Ezequiel Maidana abrió el marcador para la Furia Verde a los 22 minutos del primer tiempo, mientras que Benjamín Díaz Ceballos igualó para el Aviador promediando el complemento.

De esta forma Juventud Unida -actual campeón- es puntero absoluto del torneo y ahora le lleva 4 puntos a los escoltas.

La Furia Verde demás logró el récord de 32 partidos sin derrotas (entre la Liga Venadense y la Copa Federación), superando los 31 de Jorge Newbery del 2011 (entre Liga y Torneo del Interior).

POSICIONES

Primera División ‘A’

Juv. Unida 25

Peñarol 21

Atl. Elortondo 21

Pueyrredón 21

Hughes FBC 18

Studebaker 18

Gral. Belgrano 18

Rivadavia 16

J. Newbery (VT) 15

Los Andes 12

Sportsman 12

Teodelina FBC 11

U. y Cultura 8

San Jorge 8

Matienzo 6

Nueva Era 5

Primera División ‘B’

Zona 1

Belgrano FBC 23 puntos

Sp. Sancti Spíritu 21

J. Newbery (R) 16

Ciudad Nueva 14

Talleres 14

Centenario 14

Central Arg. 9

Ben Hur 8

Independiente (A) 1

Zona 2

Dep. Chapuy 22 puntos

Carmelense 18

Racing 20

San Martín 18

Sarmiento 15

Independiente (VC) 14

Sp. María Teresa 14

Avellaneda 10

Náutico 8

Sacachispa 8

PRÓXIMA FECHA

Primera División ‘A’ (12da fecha)

Jorge Newbery (VT) vs. Nueva Era

San Jorge vs. Studebaker

Hughes FBC vs. Gral. Belgrano

Unión y Cultura vs. Peñarol

Atl. Elortondo vs. Matienzo

Juventud Unida vs. Los Andes

Teodelina FBC vs. Juv. Pueyrredón

Sportsman vs. Rivadavia

Primera División ‘B’ (12da fecha, 3ra revanchas)

Zona 1

Centenario vs. Jorge Newbery (R)

Belgrano FBC vs. Sp. Sancti Spíritu

Sp. Ben Hur vs. Talleres

Ciudad Nueva vs. Central Arg.

Libre: Independiente (A).

Zona 2

Sp. Carmelense vs. Sacachispa

Náutico vs. Sarmiento

Sp. María Teresa vs. Racing Club

Avellaneda vs. Dep. Chapuy

San Martín vs. Independiente (VC)