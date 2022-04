LIGA VENADENSE: En el orden, equilibrio y actitud, Sportsman se adueñó del clásico

Lo fundamental para destacar en este clásico es que ha sido un partido de ida y vuelta, primeramente por la predisposición de los jugadores, también por los esquemas de juego armado por los técnicos y finalmente por la excelente participación del árbitro que siempre estuvo cerca, no dejó pasar ninguna y además le dio un vuelo muy liberal a las jugadas para que sea un encuentro ágil y atractivo.

Eso hizo que los hinchas de los clubes y aquellos que asistieron porque gustan del fútbol, disfrutaran y gozaran de un partido que hace mucho tiempo no se ve y será recordado tanto del lado de los locales por el resultado después de tantos años sin vencerlos, por los del parque porque hicieron todo lo posible para ganarlo y no les alcanzó. Y también para aquellos que simplemente más allá del resultado fueron a verlo y salieron llenos de fútbol con los ojos hinchados de tanto ver buenas acciones, jugadas y entrega que hacía muchísimo tiempo no se veía en veintidós protagonistas dentro de una cancha.

Salieron de igual a igual, presentando batalla en cada peligro de jugadas y lugar de la cancha. En ese orden y equilibrio se formó una solidez defensiva que posibilitó a los creadores, llegar con peligro, no fueron muchas pero si eficaces.

Sportsman dejó de avanzar para ser un equipo que atacó y lastimó. Por el otro lado un Studebaker que se adueñó de la pelota, gran parte del partido, un equipo ordenado, equilibrado, presentando jugadas interesantes, pero no llegando a lastimar profundamente la defensa de Sportsman que siempre se mantuvo parada y en orden.

El local llegó poco pero conquistó lo que fue a buscar, mientras que Studebaker avanzó mucho, pero se quedó en las puertas del arco defendido por Gutiérrez, faltándole profundidad y claridad, porque no pudo, no supo o no lo dejaron.

Hubo jugadores sobresalientes para destacar, pero la figura del equipo fueron los once de Sportsman.

Un detalle del encuentro fue el tiempo perdido, por falta de pelotas o supuestas faltas donde los jugadores permanecían en el césped y lesiones de jugadores, el juez del encuentro lo recompensó cumplidos los noventa, con siete minutos más de juego.

Puntaje del arbitraje del señor Julián Espíndola: Excelente

Formaciones:

Sportsman Studebaker

1 Andrés Gutiérrez Rodrigo Barucco

2 Máximo Bolognese Marcelo Gerbaudo

Juan Rende

3 Tomás Teixido Marco Colono

4 Juan Ortiz Luciano Nant

5 Juan Doffi Tomás Ibañez

6 Tomás Zanotti Benjamín Lacoste

7 Guillermo Speerli Ever Musto

8 Agustín Lombardo Alexandro Fernández

9 Gabriel Gaitán José Canelo

10 Facundo Loustó Tomás Gómez

11 Juan Navarro Deivick Pacheco

12 Emiliano Merciadri Carlos Perovich

13 Gabriel Iglesias Ariel Cabral

14 Gerónimo Zanotti Facundo Canelo

15 Facundo Bravo Valentín Falchoni

16 Guido Carmana Alberto Rojas

17 Santino Mery Lucio Albetti

DT Enzo Acosta DT Diego Oyarbide

Goles : 3´PT Tomás Zanotti - Sportsman (1x0)

21´PT Juan Ortiz – Sportsman (2x0)

26´PT Benjamín Lacoste – Studebakker (2x1)

3´ST Tomás Zanotti – Sportsman (3x1)

Cambios:

Sportsman: Iglesias x Speerli, G.Zanotti x Navarro, Bravo x Gaitán, Carmana x Teixido

Studebaker: Cabral x Rende, F.Canelo x Colono

Amonestados:

Sportsman: G.Zanotti

Studebaker: Colono, Ibañez, Fernández, J.Canelo, Cabral

Expulsado: Bolognese de Sportsman

Árbitro: Julián Espíndola

Asistentes: Julián Martínez – Néstor Jauregui – Isaías Gómez