Se fue una fecha más de la LVF

RESULTADOS

Divisional “A”

1er. "A" (14ta. fecha)

Zona 1

Studebaker 3 vs Peñarol 0

Juventud Pueyrredón 0 vs Jorge Newbery (R) 0

Sportsman Carmelense 1 vs Belgrano S.S. 3

Atlético Elortondo 3 vs Juventud Unida 3

Zona 2

Unión y Cultura 0 vs Sportsman 0

Gral. Begrano 2 vs Jorge Newbery (VT) 0

Hughes FBC 2 vs Racing 1

Teodelina FBC 2 vs San Jorge 3

La Tabla de Posiciones quedó de la siguiente manera, recordemos que los equipos acumulan los puntos obtenidos en la temporada:

Zona 1

Studebaker 28

Juventud Unida 25

Belgrano FBC 20

Peñarol 18

Atlético Elortondo 18

Juventud Pueyrredón 17

Jorge Newbery (R) 16

Sportsman Carmelense 14

Zona 2

General Belgrano 28

Teodelina FBC 23

Hughes FBC 23

Deportivo San Jorge 21

Jorge Newbery (VT) 16

Unión y Cultura 15

Sportsman (VC) 13

Racing Club 8

Divisional "B"

Zona 2 (Fecha 14)

Sp.María Teresa 0 vs Sarmiento 5

Avellaneda 1 vs Sp.Rivadavia 4

Los Andes 2 vs Nueva Era 1

Posiciones

Zona 2

Sarmiento 30

Sp. Rivadavia 30

Los Andes 19

Nueva Era 14

Ciudad Nueva 14

Sportivo María Teresa 12

Avellaneda 10