River le ganó 2-1 a Rosario Central en el Monumental, por la fecha 13 de la Copa de la Liga en la Zona A, tras arrancar abajo en el marcador por un golazo de Lautaro Giaccone, gracias al colombiano Miguel Borja, quien marcó por duplicado y alcanzó los 12 goles en el campeonato.

A los 21 minutos del segundo tiempo, con un Millonario lanzado en busca del empate, Claudio Echeverri y Nacho Fernández gestaron un buen ataque por el medio que continuó por el carril derecho con Solari, quien aprovechó la distracción de Andrés Herrera -que le pasó por detrás- y centró fuerte y por abajo hacia al área chica para que Borja la mande a la red de primera.

Ya a los 41' de la segunda mitad, Esequiel Barco tiró un centro muy bombeado al segundo palo que alcanzó Nacho y tiró el centro al punto penal, en el que estaba ubicado Borja para romperle el arco a Axel Werner y sentenciar el 2-1 en el marcador.

Con estos dos tantos, el Colibrí llegó a los 12 en el torneo y superó a Adrián "Maravilla" Martínez (11), de Racing, en la tabla de goleadores del certamen doméstico.

La alegría de Borja tras el doblete: "Seguimos dependiendo de nosotros"

El goleador colombiano volvió a ser clave para River y le dio un triunfazo al Millonario, que necesitaba ganar para seguir dependiendo de sí mismo. "Gloria a Dios que se pudo ganar, se le pudo aportar al equipo. Sabíamos que dependíamos de nosotros, seguimos dependiendo de nosotros. Este es un equipo que se está acostumbrando a darle vuelta el resultado y eso es algo muy importante. Creo que lo que se vio es muy bonito", comentó el Colibrí.

Si bien no tuvo mucha participación durante el encuentro, tocó dos pelotas fundamentales y sigue inflando redes. Además, confesó que Martín Demichelis, que fue silbado durante el partido, le pidió que no saliera mucho del área. Finalmente, obtuvo resultado.

"Me decía no te vayas a salir del área, quedate, alargalo que se van a generar los espacios. Y eso fue lo que traté de hacer, muchas veces no toco la pelota pero me gustaría salir, tocarla, pero son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Hoy se vio el resultado de lo que él me dijo y bueno, gloria a Dios que pudimos anotar", expresó el colombiano. Además, reconoció que su presente se debe a "la confianza del entrenador".

Si bien el conjunto de Núñez sumó tres puntos vitales de cara a la última fecha del certamen, tuvo un flojo primer tiempo que le costó remar de atrás. "Teniamos un rival fuerte en frente. Muchas veces se enfocan solamente en River y dejan de lado que todos los equipos vienen a jugarse una final. Sabemos que este (Rosario Central) es uno de los recientes campeones del torneo argentino y tienen un equipo muy bueno. Se encontraron con un gol en la primera llegada que tuvieron, hicieron un buen primer tiempo, nosotros salimos a buscar en el segundo tiempo con más jugadores de ataque y creo que se vio un buen resultado", analizó Borja.