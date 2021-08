Prendieron fuego la comuna de Chabás

Chabás, pequeña localidad del departamento Caseros, fue víctima de un lamentable hecho. Por causas no establecidas, prendieron fuego la comuna.



En este sentido, si bien no hay que lamentar heridos o víctimas fatales, sí se produjeron graves daños materiales.



"A media mañana de hoy sábado 28 de agosto llegué a la Comuna y me encontré con un tremendo olor a quemado, una silla incinerada en mi despacho, así como la silla del cajero y el escritorio de contaduría. Para entrar, rompieron la reja de una ventana", escribió el presidente comunal, Lucas Lesgart, en Facebook.



Asimismo, contó que llamaron a los Bomberos Voluntarios y a la Policía y "todo está en investigación".



"Es muy difícil aceptar que haya algún chabasense capaz de hacer algo así. Estamos tan tristes como enojados. Ojalá la justicia logre llegar al fondo de lo que sucedió y encuentre a los responsables", concluye el escrito.