Italia vs. España, por la Eurocopa: probables formaciones, horario y TV en vivo

Italia y Espala se enfrentarán en Wembley este martes, desde las 16, por la semifinal de la Eurocopa 2021. La Azurra viene de eliminar a Bélgica, tras derrotarla por 2-1 en los 90 minutos, mientras que la Roja llega luego de dejar en el camino a Suiza gracias a los penales. A continuación, todo lo que tenés que saber del partido.

La probable formación de Italia vs. España, por la Eurocopa 2021

Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson; Nicolò Barella, Jorginho, Marco Verratti; Federico Chiesa, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini.

La probable formación de España vs. Italia, por la Eurocopa 2021

Unai Simón; César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Ferran Torres, Álvaro Morata y Dani Olmo. DT: Luis Enrique.

Los datos de Italia vs. España, por la Eurocopa 2021

Hora: 16.00.

TV: TNT Sports y DirecTV Sports.

Online: Flow -con Pack Fútbol- y DirecTV GO.

Árbitro: Felix Brych (Alemania).

Estadio: Wembley (Londres).

El historial de Italia vs. España

Se enfrentaron en 35 partidos.

Italia ganó en 10 ocasiones.

España ganó en 10 oportunidades.

Empataron 15 veces.

Último enfrentamiento: España 3-0 Italia (2/9/2017), por la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Inglaterra vs. Dinamarca, la otra semifinal de la Eurocopa 2021

El Equipo de la Rosa y la Dinamita Roja se enfrentarán en Wembley este miércoles, desde las 16, en busca de un lugar en la gran final, que se disputará el domingo 11 de julio, también a partir de las 16.