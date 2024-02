Bautismo de gol para Ruberto, la gran joya de River: derechazo y estallido en el banco de los suplentes

Agustín Ruberto aprovechó al máximo de los minutos y logró su primer gol con la camiseta de River, con una excelsa definición producto de un derechazo cruzado desde afuera del área para estirar la ventaja del Millonario sobre Barracas Central en el marco de la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.

El delantero de 18 años recién cumplidos en su segundo partido tras su debut contra Argentinos Juniors del pasado domingo ingresó en lugar de Franco Mastantuono a los 22 minutos del complemento y solo tardó 14 minutos en anotar su nombre por primera vez en la columna goleadora.

Ruberto presionó y forzó un error en la salida del Guapo, para luego recibir un pase y cuando se acercaba al área sacó un tremendo derechazo cruzado que logró superar la resistencia de Sebastián Moyano y desatar la euforia del banco de los suplentes, en especial de Martín Demichelis y Ramiro Funes Mori que estaba por ingresar.

Este es el primer tanto en el primer equipo para la joya del Millonario, que viene de ganar la Bota de Oro en el Mundial Sub-17 con ¡ocho goles! en siete partidos y de renovar su contrato con la institución para contar con una clausula de rescisión de 30 millones de euros; en un claro intento del club por blindarle.

Luego del encuentro, la gran figura del duelo dejó sus sensaciones sobre el hecho de convertir y cómo se dio la jugada del gol. "Desde chico peleando por esto y hoy estar acá. En mi segundo partido convertir y poder ayudar al equipo es un orgullo muy grande".

"Rebota uno mal de ellos, recupera Rodri (Aliendro), me la da para adelante, mira al arco de frente y pegué, ya está, je", explicó. A su vez, Ruberto también contó la historia de cómo arribó a River y sus dos máximos referentes en su puesto. "Llegué en el 2012 al club, a través de un compañero que en ese momento estaba. Me llevó él a esa prueba, entrené dos o tres días y me dijeron había quedado. Mi vieja se puso muy feliz y mi papá también".

"Julián Álvarez y Lucas Beltran, ambos que estaban acá. Son jugadores muy buenos y uno trata de copiar siempre eso", aseguró. Por último, el delantero contó cuál es su principal sueño con la institución antes de volver a reiterar su alegría por lo acontecido en la calurosa noche veraniega en Lanús. "Mi sueño es salir campeón con esta camiseta. Estoy muy contento de estar acá, de poder compartir todo esto con ellos".