Vidal le confirmó a Macri que no será candidata en Provincia

El ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se reunieron este sábado en medio de la interna en Juntos por el Cambio por el armado de listas, de cara a las elecciones legislativas de este año, y la ex mandataria le confirmó que no será candidata en la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, que se extendió por casi dos horas en la quinta Los Abrojos, la ex gobernadora bonaerense "no brindó definiciones" respecto de si podría candidatearse en la Ciudad.

Los voceros indicaron que Vidal no aspira a volver a competir en 2023 en la provincia de Buenos Aires, y que su apuesta es promover la aparición de nuevas figuras al interior de Juntos por el Cambio con vocación de alcanzar el Ejecutivo bonaerense.

El cónclave político fue "a solas" y tuvo lugar después del mediodía en la residencia del ex presidente.

La reunión se produjo a menos de 24 horas después de que el ex presidente se reuniera con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para conversar sobre el armado electora de JxC.

En esta oportunidad, la entrevista a solas se enmarca en la dura interna por la confección de listas y el reclamo de Macri para evitar las PASO "innecesarias".

