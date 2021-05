Oficialismo consiguió dictamen para reforma del MPF

Este miércoles el oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el proyecto de ley que tiene como propuesta la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF).



El debate duró más de 5 horas y para suerte del oficialismo, el Frente de Todos obtuvo el dictamen de mayoría con 33 firmas propios y una del diputado José Ramón de Unidad para el Desarrollo. Juntos por el Cambio contó con un dictamen de minoría con 30 avales, mientras que la diputada de Consenso Federal por Buenos Aires, Graciela Camaño, presentó un tercer texto.

El proyecto de ley que busca la reforma del Ministerio Público Fiscal limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación y cambia las mayorías necesarias para su designación, cuya propuesta fue rechazada por Juntos por el Cambio.

"el despacho aprobado en comisión modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir al Procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia, Martín Soria".

Acerca de las mayorías, se dispondrá que para destituir al Procurador se requerirán cinco votos, que significa dos tercios, y cuatro votos para el resto de las decisiones.

A favor del dictamen

La diputada del Frente de Todos por Buenos Aires, Vanesa Siley, indicó que el dictamen "está atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruta de la reunión que muchas tuvieron con el ministro (de Justicia, Martín) Soria" y añadió: "La cuestión sobre la designación y las mayorías, a los efectos del nombramiento del Procurador, de pasar de los dos tercios a la mayoría absoluta, se liga con el hecho de que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia, y por eso no se requieren esas mayorías, dispuestas en su momento por ley y no por la Constitución".

Por su apoyo a la reforma del Ministerio Público Fiscal, el diputado José Ramón le respondió a quienes lo cuestionaron y expresó: "Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser 'traidor a la Patria'? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe como está?".

En contra del dictamen

De Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna, rechazó la reforma y remarcó: "Vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene del Senado porque lo consideramos abiertamente contrario a la Constitución" y agregó: "Este es un debate que viene desde el inicio de la Nación misma, que es si ubicar al Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, que se disipó en la Reforma Constitucional de 1994 ubicándolo como un órgano con independencia y autonomía, que son las características que desconoce este proyecto".

En la misma línea, el presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Juan López, señaló: "No sé si tienen los votos y no sé si los van a tener, pero si los llegan a tener van a tener que romper muchas cosas, desde el punto de vista institucional, por ejemplo. Los invito a que sigamos con una legislación de consenso y que pongan a consideración el pliego de (Daniel) Rafecas para la procuración".