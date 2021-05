Felipe Michlig: "Molestan las medidas inconsultas de Perotti"

Felipe Michlig, senador provincial por el Departamento San Cristóbal (UCR-FPCyS) dialogó con Andrés Battistella de Agencia DERF y C5SF acerca del rechazo que produjo en algunas localidades de ese distrito el último decreto del Gobierno Provincial.



"Duele y molestan las decisiones inconsultas y unilaterales del Gobernador Omar Perotti, ignorando a los comités departamentales que se han conformado en razón del COVID. Cada decisión la termina tomando por sí mismo y hoy notamos un gran rechazo al decreto del pasado domingo", dijo en este sentido.

No solamente rechazan intendentes, presidentes comunales, también las iglesias, los representantes de gimnasios y distintas actividades

Ahora, "después de 48 horas de vigencia están convocando a reuniones para rever las medidas. Esto se debería haber hecho antes. Las medidas no se pueden tomar sin conocer el territorio y sin consultar a los que sí. Nosotros preferimos que la gente, por ejemplo, esté haciendo actividades en los clubes y no donde no hay protocolos ni control. Los creyentes, necesitamos estar cerca de Dios. Es inadmisible que no se permita el funcionamiento de los cultos religiosos".

"Hace rato venimos pidiendo, además, que se asista a los sectores perjudicados por la pandemia. Trabajamos muchos en la Ley 14.009, que fue promulgada por el Ejecutivo pero nunca la reglamentó y por eso no se pone en marcha. Prefieren seguir acumulando recursos en plazo fijo en el banco y no ayudando a jardines, restoranes, bares, hoteles, cabañas, salones de eventos", continuó Felipe Michlig.