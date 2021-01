Axel Kicillof volverá a reunirse con los intendentes de la Costa: no descartan nuevas medidas

Las restricciones nocturnas, entre la 1 y las 6, para frenar el crecimiento de casos de coronavirus comenzaron a regir este lunes en los distritos bonaerenses que se encuentran en las fases 3 y 4, lo que incluye al Gran Buenos Aires y todos los municipios de la costa atlántica, uno de los puntos más complejos por la temporada de verano, la afluencia de personas y donde se vieron desbordes de jóvenes en las playas y fiestas clandestinas.





Pero no todos los partidos cumplieron con el toque sanitario. Los intendentes opositores de San Isidro, Gustavo Posse; y de Pinamar, Martín Yeza no aplicaron el cierre nocturno.

En este contexto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajará hasta Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, para mantener un encuentro presencial este martes, a las 10, con todos los intendentes de los distritos de la Costa: Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); Martín Yeza (Pinamar); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Cristian Cardozo (Partido de la Costa); Sebastián Ianantuony (Miramar); y Jorge Paredi (Mar Chiquita).

Del cónclave en el Centro de Convenciones también asistirá el resto de los jefes comunales de los 135 partidos que confirman la provincia de Buenos Aires. Participarán a distancia por Zoom, tal como ocurrió el martes pasado. En conjunto analizarán el primer impacto de las restricciones nocturnas y evaluarán los pasos a seguir.

Según supo minutouno.com, la gobernación bonaerense no descarta aplicar nuevas restricciones si la curva de contagios no cede, y si el cumplimiento del cierre nocturno no cumple las expectativas esperadas para relantizar el aumento de casos de coronavirus, lo que podría generar más cruces con algunos intendentes que se oponen enfáticamente al toque sanitario, como Yeza y Posse.

Hoy, incluso, se dio el primer cruce entre el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; y el intendente de Pinamar, Martín Yeza, quien el domingo cuestionó las nuevas restricciones nocturnas que dictó la Provincia y cuyo partido aún no las aplicó. Se espera que Pinamar active el toque sanitario desde este martes, un día después de la normativa gubernamental.

"Ayer, de hecho, se armó la fiesta más grande en el espacio público y de día. Para la Policía es una relación muy asimétrica, tenés que detener a 3000 o 3500 personas", apuntó en declaraciones radiales. Además, contó que el sábado pasado se realizaron 30 inspecciones para evitar fiestas clandestinas. Y lamentó que los jóvenes no hagan caso a las advertencias.

"Tan apurado está el macrismo para hacer campaña electoral y criticar al gobierno que el intendente habla del efecto de las medidas antes de que estén en vigencia", lo cruzó este lunes el ministro de Salud Bonaerense en su cuenta de Twitter.

En San Isidro, Posse lanzó: "La actividad económica no es lo que contagia, sino el desmadre de las relaciones sociales, por eso creo que se debe respetar en cada municipio el hecho de cómo hacerlo".

Posse señaló que "si bien decimos que la actividad económica no tiene que tocarse y hay que preservar el trabajo, debemos insistir en que la gente no deje de salir, pero que siga con los cuidados personales".

Axel Kicillof fijó el cierre nocturno desde la 1 y hasta las 6 de la madrugada a partir de hoy, pero sin restricción para circular tal como ocurre en la ciudad de Buenos Aires, pero con la diferencia de que en el territorio provincial se limitó el uso del transporte público a trabajadores esenciales.

En ese horario "toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa" estará cerrada en todos los municipios que se encuentren en las fases 3 y 4.

En la restricción están exceptuadas las actividades productivas manufactureras, agropecuarias y todas aquellas definidas como esenciales de acuerdo a la normativa vigente.

Además, la Provincia continúa con su sistema de fases para la habilitación de actividades y servicios en los distritos de acuerdo con su situación epidemiológica y sanitaria. En la actualidad 17 municipios se encuentran en Fase 5, 109 en Fase 4 y 9 en Fase 3.

Asimismo, se redujo a un máximo de 10 personas las actividades sociales, recreativas y familiares en espacios cerrados y abiertos y se restringirá el uso de transporte de pasajeros urbano a trabajadores esenciales.

MAR DEL PLATA TRIPLICÓ LAS FIESTAS CLANDESTINAS

En apenas 10 días de enero se triplicaron las fiestas clandestinas en Mar del Plata, informó el diario La Capital. Cada noche el municipio recibe a través de la línea telefónica (223 436-8599) más de 40 denuncias -los fines de semana hasta 75- que advierten sobre lugares donde se llevan a cabo fiestas. No todas resultan ser tales, en muchos casos se trata de reuniones familiares que elevan la música, pero en otras sí el descontrol queda en evidencia.

Solo algunas se realizan en las playas del sur. Los agentes de la Secretaría de Seguridad saben que el problema se está suscitando en propiedades privadas, en casas -muchas de ellas de los barrios Los Troncos, San Carlos, Punta Mogotes y el bosque Peralta Ramos, entre otros- campings y quintas a veces considerablemente alejadas de la ciudad.