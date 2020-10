Barcelona: el presidente Josep Maria Bartomeu presentó su dimisión

La junta directiva del Barcelona se reunió este lunes y tomaron la decisión renunciar a sus cargos. Josep María Bartomeu estaba siendo muy presionado y criticado por su mal manejo del club en los últimos años de mandato, lo que llamó la atención fue que esto se decidió tan solo 24 horas después de haber hablado en conferencia de prensa y aclarar que no existía posibilidad de dejar la presidencia.





Según la prensa española, esta decisión se terminó de tomar después de conocer la postura de la Generalitat de Catalunya, que les hizo saber a través de una carta que no ve "impedimentos jurídicos ni sanitarios para celebrar la votación de voto de censura, siempre y cuando se incluyan en el protocolo organizativo los requisitos que el grupo técnico PROCICAT presentó en la reunión realizada el pasado 21 de octubre".

"No he pensado en dimitir. Creo que se está construyendo un buen proyecto y estoy seguro que vamos a ganar más de un título", había expresado este lunes Josep. Luego, agregó: "Sería un mal momento dejar al Barça con una gestora, que no podría tomar decisiones que tomamos nosotros día a día".

Por otro lado, Mundo Deportivo informó que el ex presidente hablará a las 20:45, hora de españa, para explicar los motivos de su renuncia y como seguirá la situación en los próximos días. Todo esta tensa situación entre los hinchas y la dirigencia se terminó de desatar cuando Lionel Messi anunció que quería abandonar la institución por diferentes problemas y, por haber echado a Luis Suárez de una manera poco ética.