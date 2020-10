Coronavirus: ¿cuándo una persona es considerada caso confirmado por nexo epidemiológico?

Según informaron desde la Secretaría de Salud Pública y en base a los últimos criterios establecidos por las autoridades sanitarias, el caso confirmado de coronavirus por nexo epidemiológico se da cuando una persona, por lo general conviviente en ámbito familiar y/o laboral, es contacto estrecho de un caso índice positivo por hisopado. A eso se suma la presencia de síntomas compatibles con Covid-19 a partir del contacto.

En este marco, desde el área de salud municipal brindaron un caso a modo de ejemplo: cuando en una pareja una de las personas convivientes es caso confirmado por hisopado (caso índice) y el otro o la otra conviviente presenta síntomas a los pocos días, se la considera caso confirmado por nexo epidemiológico sin la necesidad de ser hisopado, ya que es contacto con síntomas del caso índice. Igualmente el criterio de nexo epidemiológico lo determinará el profesional de la salud, por eso es fundamental la consulta.

Cabe destacar que si el o la conviviente no llegara a tener síntomas, tiene que realizar un aislamiento por contacto estrecho durante 14 días, pero no es considerado positivo, ya que no presentó síntomas. Además, en este caso tampoco tiene criterio de hisopado.

Otro de los criterios a tener en cuenta es que también se considera caso positivo por criterio clínico epidemiológico a aquellas personas que presenten pérdida repentina del gusto o del olfato. Es importante remarcar que, según este nuevo protocolo, sí se realizará el hisopado a pacientes considerados nexos epidemiológicos tales como personal de salud, mujeres que transiten por el tercer trimestre del embarazo, pacientes de unidades cerradas como geriátricos, pacientes con comorbilidad y/o pacientes con factores de riesgo.

¿Cómo se puede confirmar la enfermedad?

Ante la aparición de síntomas de Covid-19, la enfermedad se puede confirmar de dos maneras:

Con prueba de laboratorio (hisopado) en caso de no tener ningún contacto estrecho que sea positivo y por otros posibles criterios que evaluará el servicio de salud.

Por criterio clínico epidemiológico (nexo epidemiológico), cuando una persona fue contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio (mientras la persona presentaba síntomas o en las 48 horas previas al inicio de los mismos, dentro de los últimos 14 días) y comienza dos o más síntomas compatibles con covid-19.

En ese sentido, se destaca que el hisopado debe ser indicado por un médico ya que este estudio no siempre es necesario realizarlo.

Asimismo, también es considerado caso positivo por criterio clínico epidemiológico aquella persona que presente pérdida repentina del gusto o del olfato sin otra causa identificada. Es por esto que ante la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas, fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, tos, disminución del gusto y/o el olfato, dolor de cabeza intenso, dolor de cuerpo y persistente, diarrea y/o vómitos, es fundamental realizar la consulta médica.

En caso de comenzar con síntomas compatibles con Covid-19, la persona debe aislarse, evitando el contacto con otras personas, avisar a todas y todos con quienes estuvo en los últimos 2 días.

En caso de tener síntomas, comunicarse con el servicio de urgencia o emergencias, médico de cabecera y, en caso de no tener obra social, contactarse con el centro de salud más cercano o llamar al 0800 555 6549.

Si los síntomas empeoran, se debe consultar al médico o acercarse a una guardia extremando todas las medidas de protección. Mientras se espera el resultado del hisopado, lo más importante es mantener el aislamiento. Esta es la medida más urgente, ya que permitirá evitar futuros contagios.

¿En qué consiste el aislamiento?

El aislamiento consiste en quedarse en casa, evitando estar en contacto con otras personas, impidiendo así la propagación del virus y teniendo en cuenta las siguientes medidas:

Definir un lugar de la casa en donde no se esté en contacto con otras personas.

Usar cubrebocas y toser y estornudar en el pliegue del codo.

No recibir visitas.

Limpiar todas las superficies de «contacto frecuente» todos los días.

Lavarse las manos con frecuencia.

No compartir artículos domésticos (toalla, mate, cubiertos).

Controlar los síntomas y, si empeoran, buscar atención médica.

Si es posible, no convivir con personas de riesgo mientras dura el aislamiento