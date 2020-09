Dólar: cómo funciona el nuevo impuesto y qué sucede con las tarjetas de crédito

Las nuevas medidas cambiarias anunciadas este martes por el gobierno nacional generaron un gran revuelo en la sociedad y mucha incertidumbre. Los anuncios implican más restricciones para acceder al dólar y un encarecimiento por la obligación de un nuevo tributo. Es que a partir de este miércoles quienes quieran comprar dólares en el mercado oficial deberán pagar un 35% de percepción a cuenta de Ganancias, que se suma al 30% ya existente por el impuesto PAIS. Para conocer en profundidad los detalles de las nuevas medidas, CLG dialogó con el economista rosarino Alejandro Bonalumi, quien aseguró que los anuncios «apuntan a desalentar la compra de dólares» ante la considerable merma en las reservas.

«Lo que intenta el Banco Central es dejar de perder reservas, ya que venía perdiendo entre 1.000 y 1.200 millones de dólares por mes, y las reservas de libre disponibilidad ahora están entre 5.000 y 6.000 millones. No daba para mucho más», comenzó explicando Bonalumi.

Las nuevas medidas no sólo implican un encarecimiento del dólar por el impuesto a las Ganancias, sino que también establecen que los consumos en dólares con tarjetas de crédito se computarán dentro del cupo mensual de los U$S 200. ¿Qué significa esto?: «El cupo de 200 dólares mensuales se va a seguir utilizando de la manera que se venía haciendo, pero se va a ir agotando. Por ejemplo, si yo tengo un gasto de Netflix, PlayStation y Spotify de 100 dólares mensuales, ese monto se descuenta del cupo mensual. Entonces, sólo voy a poder acceder a 100 dólares en el mercado cambiario».

Sin embargo, según explica Bonalumi, esta medida no sólo aplica a las compras en dólares: «Ese cupo va a ser utilizado para ir descontando los otros gastos que tengas en monedas extranjeras. Esto hay que aclararlo, no es sólo dólar. Si uno va a otro país, sea Uruguay, Brasil, Chile; las compras que uno haga en las monedas de esos países con tarjeta de crédito se descuentan de este cupo mensual».

Cabe aclarar que no hay un límite de gasto mensual en dólares, sino que todo lo consumido le restará al cupo de ahorro para los meses siguientes: «Si voy a Uruguay y gasto 600 dólares lo que pierdo son tres cupos de esos 200 dólares en los próximos meses, es decir, por tres meses no voy a poder acceder al mercado de cambio que autoriza el Banco Central».

El economista explicó que el objetivo de esta medida «es desalentar». Y ejemplificó: «Por ejemplo, imaginemos que alguien antes compraba 200 dólares y después gastaba 150 con la tarjeta. Con esto el gobierno consigue que si uno gastó 150 dólares con la tarjeta te autoriza a comprar sólo 50 más en el mercado de cambio, esto acota la demanda de dólares».

Por otra parte, las nuevas medidas implican un nuevo impuesto sobre el dólar, en este caso de Ganancias: «Si hoy yo compro los 200 dólares pago el impuesto PAIS más Ganancias, lo que antes no estaba grabado. Teóricamente la Afip te lo va a devolver a futuro si sos monotributista o alguien que no paga ganancias. Esto también genera una pérdida, porque si yo compro hoy y me lo devuelven en mayo se licua por la inflación».

Según los anuncios, la retención de percepciones anticipadas por la compra de dólares o consumos en moneda extranjera se hará por cada operación. Cuando termine el año fiscal -a mediados de 2021-, las personas podrán solicitar la devolución de ese importe. En el caso de quienes pagan Ganancias y Bienes Personales, el excedente de lo que tienen que pagar les será reintegrado.



En el caso de monotributistas o personas que no pagan Ganancias ni Bienes Personales, deben hacer el trámite en la AFIP. El organismo recaudador les devolverá en la cuenta bancaria que tengan informada.

Por otra parte, también hay cambios para las nuevas cuentas en dólares: «De ahora en adelante la apertura de una cuenta en el sistema financiero en dólares va a ser revisada por el Banco Central y la Afip. Habrá que ver qué sucede con las cuentas que ya existen», indicó el economista.

Al momento de explicar las razones de estas medidas, Bonalumi señaló: «Hay un grave problema. Quizás la medida era inevitable. Ahora, ¿por qué llegamos hasta aquí? Hay muchos factores, pero fundamentalmente es por la falta de credibilidad y yo no lo encasillaría sólo en este gobierno. El último de Cristina generó el cepo por ese motivo, Macri no lo logró y generó las devaluaciones y la gran deuda, y este gobierno con la profundización del cepo».

«Todo esto muestra algo claro: si yo te doy 100 dólares, vos los guardás. Si te doy 100 pesos, los gastás. Esa es la clave de la economía argentina hoy. Los dólares no van a la producción, al desarrollo; sino que por el exceso de pasado los usamos como resguardo de valor sin importar lo que pasa», agregó.

El dólar blue, el «rulo» y los precios

Se espera que estas nuevas medidas tengan un impacto directo sobre el mercado alternativo: «Supongo que el blue va a tener una demanda inicial muy importante (en horas del mediodía de este miércoles ya se comercializaba a 145 pesos), para muchos va a ser el medio por el que van a poder acceder al dólar. El dibujo habitual con este tipo de medidas es de tres días de movimiento brusco, nervioso, de incertidumbre, y luego se reacomoda en un estadío inferior, aunque nunca vuelve al valor anterior».

Con respecto al «rulo» que se generó en los últimos meses, operación que permitía sacar una pequeña ganancia en las operaciones de cambio, Bonalumi explicó: «A la larga siempre se le encuentra la salida, pero hoy el tema va a pasar por el comportamiento de los mercados. Hoy, mañana y pasado va a haber mucho nerviosismo, no tomaría decisiones importantes en estos días. Vamos a tener un blue que se va a recalentar, y después cuando todo se tranquilice, ver si también existe una brecha».

Por otra parte, se refirió a un posible impacto sobre los precios: «En Argentina, con una política bimonetaria y con un gran exceso de pasado con el dólar, los precios casi siempre miran al dólar más alto. Esto puede significar que si hay un movimiento cambiario, muchos adecuen precios a un nuevo valor de tipo de cambio».

Por último, el economista se refirió a la falta de más medidas para fortalecer las reservas: «Hasta el momento no han dicho absolutamente nada, y eso es lo que me preocupa. Cuando uno toma este tipo de medidas deberían estar acompañadas. Este esfuerzo, este sacrificio, este lío, que eran inevitables, ¿a dónde nos llevan?, ¿qué vamos a conseguir?, ¿ganamos tiempo para qué?. ¿Vas a generar medidas para que aumente la oferta de dólares?».

«¿Quién va a traer los dólares a la argentina? Nadie. ¿Quién va a sacar los dólares de abajo del colchón para vendérselo al Banco Central a $78? Nadie. ¿Cómo vas a incentivar al campo para que liquide si le estás pagando menos de $60 cada dólar?. Falta la pata que aumente la oferta y que haga engrosar las reservas», concluyó.

CLG Noticias