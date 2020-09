Messi anunció que se queda en Barcelona: "Jamás iría a juicio contra el club"

Se queda. Así de simple y complicado. Lionel Messi, el rosarino que tuvo en vilo al futbol mundial, confirmó a través de una entrevista grabada que se queda en el Barcelona, el club que lo hizo debutar en 2003 y con el cual ingresó en un inesperado conflicto tras la dura derrota del equipo catalán en semifinales de la Champions League por 8 a 2. “Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones”, anunció luego de analizar seriamente puertas adentro durante semanas la idea de marcharse del club que lo vio llegar en el 2000 con apenas 13 años.

“Luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el club de mi vida”, aseguró en la nota que le brindó al portal Goal para dar a conocer su decisión.

“Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…”, detalló en la entrevista.

El culebrón comenzó a gestarse el 14 de agosto pasado con la histórica caída del blaugrana ante Bayern Munich por 8 a 2 en semifinales de la Champions League y el impacto traería consecuencias impensadas en otros tiempos.

Once días después explotó una bomba que no sólo estremeció a la Ciudad Condal sino a todo el mundo futbolístico: a través de un burofax, Messi le comunicó a las autoridades del club culé su decisión de alejarse del club lo más pronto posible. A partir de allí comenzó una batalla de posiciones: el club planteó que para que eso suceda el jugador debía afrontar el pago de 700 millones de euros en concepto de cláusula de recisión.

Sus abogados, en tanto, emitieron este viernes a la mañana, a través de un comunicado, en el que justifican las razones por las que rosarino cuenta con todos los argumentos legales para poder abandonar Barcelona sin tener que abonar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

También TyC Sports en su portal de noticias había adelantado que Messi se quedaría hasta el 30 de junio de 2021, fecha en la que finaliza su contrato.

Según se indicó, Messi habría cambiado de opinión respecto a su salida del club y que no quiere irse en medio de un "escándalo legal".