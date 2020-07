Fernández: «Si pretenden que deje de dialogar será imposible, está en mi naturaleza»

El presidente Alberto Fernández dio un claro mensaje al frente interno del espacio oficialista este viernes en la conferencia de prensa que realizó junto a cinco gobernadores, oficialistas y de la oposición, dijo: «Si pretenden que deje de dialogar será imposible, está en mi naturaleza». Además agregó que «en el Frente de Todos no tenemos diferencias, sí opiniones distintas», y afirmó que «nunca» va a «ceder en el camino del diálogo».

En este sentido aseguró no dejará de «dialogar» con ningún sector, en medio de las críticas que recibió de parte de algunos sectores del oficialismo por reunirse con empresarios y referentes de Juntos por el Cambio. «Si alguien pretende que yo deje de dialogar, eso va a ser imposible porque está en mi naturaleza», enfatizó el jefe de Estado en conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

«Siempre me acusaron de dialoguista; me encanta esa acusación. La Argentina de unos y otros no me convence; la Argentina es de todos«, enfatizó el mandatario en la rueda de prensa que ofrecía esta tarde en la residencia de Olivos luego del anuncio del inicio de una etapa de flexibilización escalonada y gradual del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Además remarcó que «nadie habló de una apertura inmediata, repentina o impensada sino de aperturas muy pero muy cuidadas, que necesitan del acuerdo del gobierno nacional».

«No me va a temblar el pulso si la cosa se va de las manos, porque no hicimos todo este esfuerzo para que alguien piense que se puede tirar por la borda», reafirmó el mandatario al responder preguntas de periodistas en la residencia de Olivos, donde también agregó: «A mí no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros. No me presionan los que dicen que el virus no existe. Me presiona la realidad».

En otro orden esquivó el cruce entre el gremio de camioneros y Mercado Libre, al decir «no es hora de conflictos» y agregó que «ya tenemos demasiados para sumar nuevos». El sindicato bloqueó los centros de distribución de la empresa de ventas online hasta la madrugada de este viernes y que ahora entró en compás de espera ante la apertura de una mesa de diálogo.

Pensando en la postpandemia, Fernández invitó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, «a hacer juntos un plan para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)» y ratificó que ese mismo plan se adaptará a «los gobernadores del NOA, del NEA, de Cuyo, de la región central y de la Patagonia. Ya que nos salió bien trabajar juntos en la enfermedad, trabajemos juntos cuando estemos sanos».