Bono IFE Anses: desde el próximo martes les pagan a quienes no tienen AUH

A partir del próximo martes se suman al cronograma de pago de la segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) las personas que reciben esta ayuda pero no están incluidas en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Son dos tercios de los 9 millones de beneficiarios del bono.



La segunda tanda del bono de $ 10.000 con el que el gobierno busca asistir a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia del coronavirus arrancó el 8 de junio. En una primera fase, el IFE se les fue pagando a los beneficiarios de la AUH y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) según el último número del DNI. El lunes 22 cobrarán AUH e IFE las personas con documento terminado en 9. Y a partir del 23 de junio empieza el pago para el resto de los beneficiarios.





De las 9 millones de personas que perciben este bono de $ 10.000 se estima que casi un tercio están contemplados dentro de la AUH. Los otros dos tercios empezarán a cobrar el martes. En todos los casos lo harán a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU). Y se les irá depositando día por día también en función del último número del DNI. Este cronograma se extenderá hasta el 6 de julio, cuando terminarían de cobrar todos los beneficiarios.



En esta segunda fase, Anses se propuso bancarizar todos los pagos. Parte del problema de la implementación del IFE fue que cerca de 1,5 millón de beneficiarios no contaban con ningún tipo de cuenta bancaria. Por eso ahora Anses busca acelerar la bancarización de estas personas que tienen que abrir una cuenta de manera on line en bancos públicos o privados. Estas cuentas serán gratuitas. En la primera fase del bono de $ 10.000 estos beneficiarios cobraban en el Correo Argentino.

Además de las personas que no tenían aún cuenta había otro universo de casi tres millones de personas que tenían cuenta pero no contaban con tarjeta de débito o tenían el plástico pero no lo utilizaban. Por eso ahora Anses instaló un aplicativo en la página web para que estas personas, y también las que abrieron una cuenta por primera vez en su vida, le informen al organismo cuál es la CBU en el que deben depositarle el bono.

"La idea es que en esta fase todos cobren por cajero y ya no haya pagos en el Correo", dicen desde Anses. Hasta este jueves 1,6 millón de personas habían validado su CBU en la página de Anses.