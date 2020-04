Error de Nación: No hay circulación comunitaria en la ciudad de Santa Fe

La directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, ratificó que en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, no hay circulación comunitaria de coronavirus.



La confusión surgió luego de que en una conferencia de prensa del Gobierno Nacional se mencionara a Rosario, Santa Fe y Rafaela como ciudades con estas características.

Sin embargo, en la capital santafesina hace 10 días que no se registran casos positivos de la enfermedad.

La funcionaria del Ministerio de Salud provincial expresó que hubo un error "no intencional" y que las únicas zonas con circulación son Rafaela y Rosario.

"Habíamos estado hablando con Nación el viernes para ver como estaba la situación en la provincia, y justamente había quedado claro que la ciudad no tenía circulación comunitaria ni en conglomerados. Hablé con ellos y quedaron en que se iban a rectificar", indicó Cudós en diálogo con la radio santafesina LT10.

Además, indicó que el nivel de contagio avanza muy lento en la zona gracias a las medidas y acciones que se llevan a cabo, pero no quiere decir que no vuelva a haber casos positivos más adelante.

No obstante, explicó que puede no haber un "pico de contagios" si se continúan con las medidas de aislamiento y la cantidad de casos no se duplica de forma brusca.

"Va a depender del comportamiento de nosotros. Va a ser un año distinto pero tenemos que entender que es para protegernos entre todos", remarcó.