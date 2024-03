Nelson Castro viajó a Rosario y fue amenazado de muerte: "Vas a terminar como Cabezas"

El periodista Nelson Castro, quien viajó a Rosario para cubrir la ola de violencia narco enviado por el canal de noticias TN, fue amenazado de muerte junto a su equipo ni bien este lunes arribó a la ciudad.

“Decile que si llega a seguí y Oroño lo sacamos a tiros, el que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, atentamente, la Mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí y Oroño... fuera de Rosario. Si no van a terminar como (José Luis ) Cabezas”, fue el mensaje que recibió el cronista Sebastián Domenech, acompañado de una captura en la que se lo ve a Castro saliendo al aire por TN desde Rosario.

“El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá”, siguió el mensaje intimidatorio, firmado por “la mafia”. Pero las amenazas no terminaron ahí, minutos más tarde llegó un nuevo WhatsApp que decía: “Que no se acerque a Francia y Seguí y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”.

El último tramo del mensaje enviado por el servicio de mensajería de Facebook que le llegó a Domenech dice: “(Castro) va a terminar como (José Luis) Cabezas”, el fotógrafo que fue asesinado en enero de 1997 en Pinamar luego de sacarle una foto al empresario Alfredo Yabrán.