Otra vez tensión en la cárcel de Las Flores: se escucharon gritos y disparos

Otra vez la cárcel de Las Flores, donde el lunes asesinaron a cuatro internos tras un motín, volvió a ser escenario de tensión y de un fuerte dispositivo policial. En la mañana de este miércoles hubo gritos y se escucharon disparos en el interior de la unidad penitenciaria.

Según informaron desde el Servicio Penitenciarios, hubo focos de conflicto en cuatro pabellones, pero no en simultáneo, donde reclusos golpearon puertas. No obstante, aseveraron que la situación "no pasó a mayores" como el lunes pasado.



Desde el diario digital Aire de Santa Fe indicaron que, de acuerdo a las tareas periodísticas realizadas en el lugar se escucharon disparos y gritos desde el interior del penal.

De acuerdo al medio santafesino, tres personas fueron trasladadas al hospital Iturraspe con lesiones leves.

El pasado lunes hubo motines en las cárceles de Coronda y Las Flores en horas de la tarde. En Coronda mataron a un interno y en Las Flores a cuatro. Por la noche en Piñero hubo momentos de tensión en dos pabellones, pero la situación fue controlada.

Según indicaron desde e. Servicio Público de la Defensa Penal de Sant. se pidieron unas 180 audiencias para solicitar morigeración en las condiciones de detención de internos antes de los motines.

Este martes, en Santa Fe la jueza Silvana Luna hizo lugar a un hábeas corpus interpuesto el domingo pasado por el Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe, donde se advertía la puesta en riesgo de la salud de internos, personal administrativo y agentes penitenciarios por no llevar a cabo medidas de profilaxis en el marco de la pandemia del coronavirus.