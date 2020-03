Locura por el papel higiénico

Son las siglas del inglés “Fear of missing out”, que es el temor a quedar fuera de alguna situación. En este caso, su falta es rápidamente visible por ocupar mucho espacio en las góndolas.

Este fin de semana, los supermercados y las cadenas mayoristas destacaron que tuvieron ventas similares a la semana de Navidad, el pico de consumo del año. El temor frente a una posible cuarentena o medidas de aislamiento más generalizada, hizo que muchos consumidores buscaran stockearse de productos básicos de higiene y limpieza.

De dos grandes cadenas consultadas por Infobae, confirmaron que entre los productos más vendidos en los últimos días estuvo el papel higiénico. ¿Por qué creció su venta? El temor a la escasez es una de los motivos, pero también hay otras explicaciones que tienen que ver con comportamientos que tienen los consumidores frente a una situación inusual.

Algunos medios internacionales comenzaron a hablar de un síndrome, conocido como FOMO por las siglas en inglés de Fear of missing out, el temor de quedarse afuera o de perderse de algo, que hasta ahora se venía aplicando más al uso de tecnología o redes sociales.



¿Cómo funciona este miedo? Cuando un producto escasea en las góndolas o cuando se observa que otras personas lo están comprando se genera un “efecto contagio”. Un pensamiento del tipo “si los demás lo hacen, yo también debería hacerlo”. En el caso del papel higiénico, por ocupar mucho espacio en las góndolas, su falta es rápidamente visible.





Las compras de stockeo alcanzaron un pico de demanda durante el fin de semana (Marcos Gómez)

“El miedo al desabastecimiento es inevitable porque cuando pasan estas cosas aparecen los impulsos más primitivos, el cerebro activa como un instinto de conservación. Los miedos nos alertan y a veces las reacciones son casi ilógicas. Si alguien se compra todo el alcohol en gel, deja desabastecido al vecino y se puede contagiar”, indicó Mariela Mociulsky, titular de la consultora Trendsity, especializada en consumo.

Y destacó que por la historia de crisis económicas constantes del país, el consumidor argentino suele tener reacciones muy rápidas a todas estas situaciones. “En la Argentina, estamos acostumbrados al desabastecimiento por las fluctuaciones económicas, los recuerdos de otras crisis y los momentos de alta inflación. Y vamos activando un set de aprendizajes”, agregó.

La situación no es exclusiva de la Argentina. En los últimos días, se compartieron imágenes en las redes sociales de supermercados de España, Australia y países de América Latina con changos cargados de rollos de papel higiénico, que suelen ser muy voluminosos.

“Es una situación complicada donde tenemos cintura para manejarnos pero al mismo tiempo también sabemos que puede llegar un desabastecimiento. Un buen consejo para la gente, las empresas y los actores clave es poder pensar con sentido de comunidad y no con los primeros impulsos”, señaló la especialista.





El papel higiénico estuvo entre los productos más vendidos en los últimos días por temor al desabastecimiento (Marcos Gómez)

Sin embargo, en los últimos días las grandes cadenas salieron a advertir que no hay riesgos de desabastecimiento a pesar del pico de demanda, ya que las empresas proveedoras cuentan con stock suficiente y que las compras de stockeo también tienen un límite. El que ya compró no lo sigue haciendo en los próximos días.

Distintos sectores afirmaron este domingo que no hay peligro de falta de productos, pese al incremento de la demanda. "Estamos con muchísima demanda y compra de stockeo. Pero no hay probabilidad inmediata de desabastecimiento. Si sigue así, la podemos bancar”, dijo a Infobae el titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

La compra de stockeo también llega a un límite. Hasta el momento no ha habido problemas con los pedidos nuevos a los proveedores

“Hasta el momento no ha habido problemas con los pedidos nuevos a los proveedores. Puede faltar algún producto pero se puede reemplazar por otro similar”, aclaró el presidente de la entidad que agrupa a las grandes cadenas de supermercados. También indicó que los precios en general se mantienen como en las semanas anteriores.

Durante el fin de semana, Guillermo Oliveto, titular de la consultora W, se había referido a la masiva asistencia de clientes en supermercados y mayoristas y al comportamiento de manada que suelen tener los consumidores locales. “Era previsible, porque la sociedad argentina tiene una sensibilidad particular para reacciones que en la economía del comportamiento se llaman de manada”.

“Suele suceder cuando hay una disparada del dólar o cuando después de las elecciones primarias se llenaron los bancos de gente que fue a sacar sus dólares. Es una conducta muy arraigada en nuestra sociedad, más que en otros países, por las experiencias que tenemos en el pasado”, indicó. Este comportamiento sirve tanto para no desperdiciar una oportunidad como para apurarse a no sufrir un perjuicio.