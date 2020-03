Villa Eloísa: Falleció un joven de 22 años luego que el médico del SAMco lo atendiera por teléfono

Tras una movilización auto-convocada por los vecinos frente al SAMCo villaeloiense, los profesionales involucrados se vieron obligados a presentar su renuncia.

José Almada es la pareja de la mamá de Matías Moressi, quien en diálogo con el periódico La Imprenta de Cañada de Gómez relató lo que le sucedió al joven víctima de supuesta negligencia por parte de los médicos del nosocomio villaeloiense.

"El sábado 29 alrededor de las 19:00hs) Matías estaba la casa de la novia y empezó a sentirse mal, levantó fiebre. Estuvo acostado hasta que a las 2:30 AM del domingo se dirigió al SAMCo y el médico lo diagnosticó por teléfono. Le recetó paracetamol para bajar la fiebre e indicó que lo visitara al otro día por la mañana. En la mañana del domingo aproximadamente a las 10:00 AM lo encontraron en el baño sin signos vitales, y llamaron a la ambulancia a las 10:15 AM. La ambulancia llegó con el médico de guardia a las 11:00 AM".

El médico de guardia, Carlos Franceschetti (Medico policial) fue al lugar y constató la muerte. La causa está caratulada como muerte dudosa. El cuerpo fue llevado al Instituto Médico Legal (IML) de la ciudad de Rosario para realizarle la autopsia correspondiente aunque todavía no hay novedades.



Ayer miércoles 04 de marzo se autoconvocaron frente al SAMCo de Villa Eloísa una importante cantidad de vecinos para pedir justicia y la renuncia de los médicos involucrados y según nos cuenta Jose "la convocatoria fue a través de las redes sociales y decidí ponerme al frente para que no se desvié el propósito de la manifestación. Si bien el detonante fue la muerte de Matías, somos vecinos autoconvocados con el objetivo de pedir la renuncia del director del SAMCo y la reestructuración del sistema de salud"

"Por un lado estamos atravesando por un momento de mucho dolor pero sentimos que se dio un paso importante para el pueblo y eso nos genera mucha alegría. Quiero agradecer a todos los vecinos que estuvieron presentes y a los que por diferentes motivos no pudieron estar pero acompañaron la manifestación" expresó Alonso y adelantó "Estamos aguardando los resultados de la autopsia para saber las causas de la muerte y tomar las medidas que sean necesarias".

Quizás la historia hubiera sido otra si el medico lo hubiera atendido personalmente y no por teléfono.

Fuente: Emanuel Sovercchia - Periódico La Imprenta