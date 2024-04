Tragedia en la Ruta 2: un camión intentó cruzar de carril, chocó contra varios autos y murió un hombre de 78 años

Un conductor a bordo de un camión protagonizó un fatídico accidente de tránsito este jueves por la tarde sobre Ruta 2 en el kilómetro 42 a la altura del barrio El Peligro, partido de La Plata, sentido a Mar del Plata. Según las primeras informaciones, dadas a conocer por medios locales, el automovilista intentó cruzar de carril para utilizar el giro en U y colisionó contra un contingente de rodados que circulaban en dirección opuesta. A raíz del fuerte impacto, murió un hombre de 78 años -la víctima fue identificada como José Virgilio Borruto- que viajaba junto a su esposa. El transpote de carga, que era manejado por un hombre de 54 años de nacionalidad boliviana, terminó incrustándose contra una parrilla.

Según informó la prensa local, el hombre que murió era un ciudadano italiano residente de Villa Gesell. Junto a él viajaba su esposa, de 75 años, quien fue asistida por los rescatistas y luego hospitalizada en grave estado en el Hospital Melchor Romero.

“Venía normal como siempre. De repente se me cruzó un vehículo de la mano de enfrente. Traté de esquivarlo, me impactó en la rueda delantera y me desvió”, relató el camionero .

“Tenía varios autos estacionados, traté de no agarrar la gente que estaba en las mesas comiendo y choqué los autos”, detalló. E indicó: “El vehículo perdió el control y venía muy rápido, no hubo manera de evitarlo”.

Las autoridades aún investigan las causas exactas del accidente que hicieron que Borruto se descarrile.

La empresa Autopistas Buenos Aires (Aubasa) informó de un corte de calzada en el kilómetro 42 de la ruta 2 sentido a Mar del Plata, debido al mencionado incidente vial. Según detallaron se circulaba por la banquina externa.

Horas después, a las 18, la empresa confirmó que las demoras por el siniestro vial continuaban en el kilómetro 41 de la ruta provincial.

En la Plata una mujer cruzó a toda velocidad con el semáforo en rojo, atropelló a un joven que iba en moto y lo mató

Una mujer a bordo de su camioneta cruzó el semáforo en rojo y atropelló a un joven que circulaba en su moto. Ocurrió el viernes por la noche en la ciudad bonaerense de La Plata. La víctima salió despedida e impactó sobre el asfalto a varios metros del vehículo, y murió a causa de sus heridas.

La víctima circulaba por la calle 532 cuando fue embestida a toda velocidad por la mujer con su camioneta, que iba por la Avenida 13, saliendo del casco urbano, según pudo informa el portal local 0221. Por el fuerte impacto el joven salió despedido varios metros y cayó sobre el asfalto del carril contrario. Se desconoce las identidades y edades de los implicados.

La mujer que conducía la camioneta fue imputada por el delito de “homicidio culposo” y los investigadores analizan las circunstancias de los hechos.