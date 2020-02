Insólita pelea entre el dueño de Guaymallén y un “catador de alfajores” en Twitter

El 4 de febrero, una cuenta de Twitter llamada “Catador de alfajores” (@alfajorperdido) publicó un sorteo para sus seguidores: “Sorteo tres cajas de alfajores Havanna 70% cacao entre todas las cuentas que me sigan y le den RT a este tuit. Se retiran en CABA”, indicó quien maneja la cuenta. Y agregó: “Va a haber dos ganadores: 14 alfajores para el primero, 13 para el segundo. El sorteo se hace el sábado 8 de febrero”.

Esta mañana, el dueño de los alfajores Guaymallén, Néstor Hugo Basilotta, le respondió a la publicación: “¿Tres cajitas le dieron, catador? ¡La próxima le dan tres alfajores! ¡Qué bárbaros! ¡Venga que yo le doy mucho más caviar!", en referencia al alfajor triple de membrillo que lanzó la marca en los últimos meses.

El diálogo entre ellos generó una reacción positiva entre los seguidores de ambos que se exhibieron ilusionados ante tal intercambio. “Cuando quiera, Hugo. Hacemos un buen sorteo de caviar. Ponga el premio. Y acá reclaman entrega a todo el país...”, contestó el catador.

Apenas unos minutos más tarde, Basilotta manifestó una propuesta concreta: “Venga el martes, catador, y sortee 20 cajas de caviar por 24 alfajores para sus seguidores. No sea ‘finoli’”, sostuvo el dueño de la marca que produce sus alfajores en el barrio porteño de Mataderos.

Sin embargo, lo cordial del encuentro y el diálogo amistoso se transformó en una discusión por ver quién se hacía cargo del envío de los 480 alfajores que Basilotta entregaba para un nuevo sorteo.

“Negociemos: 10 cajas con envíos a todo el país a cargo de Guaymallén. ¡Sea federal!”, redactó el catador. Y Basilotta respondió: “Escúcheme, catador. Le estoy regalando 20 cajas para que las sortee entre sus seguidores. ¿Y encima yo tengo que pagar el envío? Yo no negocio nada. Si no las quiere, sortee 70% cacao y cachafaces”.