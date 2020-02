La lista de ganadores de los premios Carlos 2020: la gran noche de Flavio Mendoza

Este lunes por la noche se entregaron los Premios Carlos, los galardones que distinguen a los mejores espectáculos y artistas de la temporada teatral 2020 en Villa Carlos Paz. En la ceremonia hubo más de 70 obras nominadas en 40 rubros. Artistas, productores y técnicos recibieron los galardones, que se entregaron en los Jardines Municipales de la ciudad cordobesa. Flavio Mendoza fue el gran ganador de la noche; su obra Un estreno o un velorio se alzó con nueve premios, entre los que se destacaron “Mejor director”, “Mejor escenografía virtual”, “mejor bailarín”, “mejor bailarina” y “mejor actor de reparto”.





La alfombra roja fue conducida por Lanchita Bissio, quien recibió a todos los nominados en la previa de la entrega de los galardones. En el evento se realizó un recordatorio al bandoneonista y cantautor cordobés Rubén Juárez, al cumplirse diez años de su fallecimiento.



La ceremonia fue conducida por Marcelo Arias, Federico Rasic, Noelia Salcedo y Agustina Vivanco, y tuvo la participación del intendente de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira. En la apertura se entregó una distinción especial a la obra Supersaludable y al periodista Hugo Delgado, profesional de los medios locales.

Durante el acontecimiento se realizó un emotivo homenaje a los artistas fallecidos durante el 2019 y el 2020. Así se ovacionó con un gran aplauso a cantantes, productores, actores y actrices fallecidos, como Isabel Coca Sarli, Osvaldo Tesser, Juan Carlos Acosta, Juan Carlos Saravia, Santiago Bal y Cacho Castaña, entre otros.

Facundo Arana protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando ganó el Premio Carlos al “mejor actor” de la temporada y al recibirlo se lo dedicó a Betiana Blum, su maestra. Segundos después, bajó del escenario, se dirigió hacia la actriz y le regaló su premio, ante el aplauso del público presente.





Facundo Arana emocionó a todos, cuando entregó su premio a "mejor actor" a su maestra, Betiana Blum

Iliana Calabró, por su parte, se quejó en público por no poder agradecer arriba del escenario. “Cuando recibís el premio no podes hablar”, señaló la actriz, cuando fue entrevistada por Lanchita Bissio en un descanso en la emisión. “Esta es la mejor fiesta del mundo”, agregó Fabián Vena. “Estamos viviendo una noche hermosa”, sostuvo Freddy Villarreal, a pesar de haber perdido todas las ternas en las que estaban nominados en la obra Atrapados en el museo.

El gran ganador de la noche, Flavio Mendoza, participó de la ceremonia junto a su hijo Dionisio, y señaló: “Me emociona que ganen los bailarines, estoy muy feliz”. E hizo referencia al gesto de Facundo Arana: “Me emocionó muchísimo, un grande de verdad”. Por su parte, Betiana Blum habló de Mendoza y sostuvo: “Estoy tan feliz, estamos en un equipo de gente maravillosa, nos cuidan mucho artísticamente y humanamente”.

Durante el trascurso de la noche, se entregaron varios premios especiales, que llevaron el aplauso del público y de los artistas que participaron del evento.

El Premio Carlos 2020 de Oro fue para la comedia Rotos de amor, protagonizada por Pepe Soriano, Osvaldo Laport, Hugo Arana y Víctor Laplace. “Quiero pedirles a toda la colonia artística para que se pueda aportar y colaborar para que se termine con tanta violencia en una sociedad que debería ser más simple e inclusiva”, señaló Laport.





Rotos de amor se quedó con el Premio Carlos 2020 de Oro

El Premio Carlos 2020 de Plata se entregó a Pedro Alfonso por su apuesta por nueve temporadas a la temporada en Carlos Paz.



Un gran momento de la noche fue la entrega del Premio Carlos a la trayectoria, que se entregó a dos grandes artistas: Betiana Blum y Pepe Soriano. “Con Betiana trabajamos juntos”, comenzó señalando el actor. “Tal vez sea el más grande de edad que estoy en esta fiesta, tengo 90 años. Mi regalo es haber luchado por SAGAI y que esta noche muchos compañeros tienen algo en el bolsillo por lo que hemos trabajado. Les agradezco y les devuelvo con amor el trabajo de 70 años arriba de un escenario”, dijo Soriano. Mientras tanto, la actriz señaló, muy emocionada: “Son muchas emociones, estoy muy agradecida a la vida, a mi familia, a Flavio, a todos mis compañeros, a Pepe”.





Betiana Blum se mostró agradecida y emocionada por su premio a la Trayectoria

El Premio Carlos “Ramón Yardá” fue para La Revista de Cocodrilo, encabezada por Omar Suárez.

El Premio Carlos 2020 a la consagración lo recibió Flavio Mendoza por su trabajo en Villa Carlos Paz durante varias temporadas.

El Premio Carlos 2020 de la gente, elegido por el público con 51.342 votos, fue para Miguel Martín, el Oficial Gordillo, Dueño de lo ajeno.

El listado completo de los ganadores de los premios Carlos 2020.



Mejor comedia

Perfectos Desconocidos - GANADORES

Atrapados en el Museo

Que Fieste de Casamiente









Mejor comedia dramática

El Plan

Rotos de Amor - GANADORES











Mejor comedia musical

Un Estreno o un Velorio - GANADORES

La Jaula de las Locas

Arráncame la Vida



Mejor actor

Fabián Vena – Perfectos Desconocidos

Raúl Lavié – La Jaula de las Locas

Facundo Arana – En el Aire - GANADOR

Osvaldo Laport – Rotos de Amor

Víctor Laplace – Rotos de Amor

Hugo Arana – Rotos de Amor





Mejor actriz

Iliana Calabró – Perfectos Desconocidos

Nancy Anka – El Plan

Agustina Papry Suasquita - Hecatombe! Muertos de Risa

Romina Gaetani – Perfectos Desconocidos - GANADORA





Mejor humorista

Mudo Esperanza - Humor en Concert - GANADOR

Cacho Buenaventura - Cacho Buenaventura Intimo

Miguel Martin (Oficial Gordillo) - Dueño de lo Ajeno







Mejor Show Musical

El Hombre de la Rosa - Grupo Legado Coplero

20 años en Vivo – Coki Ramírez

Vinales, Folklore Argentino - GANADOR



Mejor sonido

Midachi 35 años - GANADOR

Musas, Ahora sí

Un Estreno o un Velorio

Las Jaula de las Locas



Mejor libro

En el Aire / Gonzalez Gil, Irigo, Bianchedi - GANADOR

Rotos de Amor / Rafael Bruza

Humor a Primera Risa – Los Modernos / Pedro Paiva



Mejor espectáculo infantil

Solcito Fijo, yo puedo volar

Beto, el Bombero - GANADOR

Mauo, el musical

La Payasa Alhelí – Cumpliendo Sueños



Mejor actor de reparto

Alejandro Müller – Perfectos Desconocidos

Rodrigo Noya – Atrapados en el Museo

Nicolás Scarpino – Un Estreno o un Velorio - GANADOR





Mejor actriz de reparto

Paula Morales – Perfectos Desconocidos

Flor Torrente – Atrapados en el Museo - GANADORA

Agustina Lucero – Que fiesta de casamiento







Mejor actor infantil

Maximiliano Romero – Mauo, el musical

Diego Sorba – Beto el Bombero

Julián Prietto – Beto el Bombero - GANADOR



Mejor actriz infantil

La Payasa Alhelí – Cumpliendo Sueños

Belén Carrasco – Mauo, el Musical - GANADORA

Solcito Fijo, yo puedo volar



Mejor humorístico musical

Midachi, 35 años - GANADORES

Humor en Concert

El show de la Bicho

El Circo de Pailos



Mejor show humorístico

Dicris Show, vino con Magia

Locos por el Show

Humor a Primera Risa – Los Modernos- GANADORES





Mejor producción teatral carlospacense

El Hombre de la Rosa

La pensión de Doña Lidia - GANADOR

Zulema, la familia no se elige

Criminal Queen



Mejor cantante femenina en espectáculo

Odalysa La Goutierr – Habana Mía

Jessica Benavidez – Somos Bien Argentino - GANADORA

Lucila Juárez – Arráncame la Vida

María José Rojas – Tango Corrupto “Cosa de Maches”



Mejor cantante masculino en espectáculo

Marcelo Iripino – Somos Bien Argentino

Oscar Lajad – Tango Corrupto “Cosa de Maches”

Julián Burgos – Somos Bien Argentino

Alejandro Escobar – Arráncame la vida

Raúl Lavié – La Jaula de las Locas - GANADOR







Mejor labor humorística en espectáculo

Agustín Souza – La Revista de Cocodrilo - GANADOR

Marcelo Josset – Somos Bien Argentino

Zaul Showman – Locos por el show



Mejor escenografía

Perfectos Desconocidos - GANADORES

La Jaula de las Locas

Atrapados en el Museo

En el Aire





Mejor escenografía virtual

Midachi 35 años

Somos Bien Argentino

Un Estreno o un Velorio - GANADORES



Mejor conjunto vocal

Dúo Aruma

Musas, Ahora sí

Il Nuovo

Gospel & Covers - GANADORES



Mejor unipersonal

Lara contate otra

En el Aire - GANADOR

Dueño de lo Ajeno – Oficial Gordillo







Mejor stand up

Con ustedes Camilo y Nardo

Poniendo el Pecho

Divas - GANADORAS



Mejor iluminación

Somos Bien Argentino - GANADOR

Atrapados en el Museo

Un Estreno o un Velorio



Mejor vestuario

La Jaula de las Locas

Un Estreno o un Velorio - GANADOR

La Revista de Cocodrilo

Somos Bien Argentino



Carlos 2020 “Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés

Conversación entre tres - Trío mal de Amores - GANADORES

Mi adorable Frankenstein

El show de Hecatombe. Muertos de Risa



Mejor dirección de espectáculo

Ángel Carabajal – Somos Bien Argentino

Omar Suárez – La Revista de Cocodrilo

Flavio Mendoza – Un Estreno o un Velorio - GANADOR

Cecilia Milone – La Jaula de las Locas





Mejor dirección teatral

Franco Battista - Perfectos Desconocidos - GANADOR

Manuel González Gil – En el Aire

Andrés Bazzalo - Rotos de Amor



Mejor atracción en espectáculo

Mauri Gurini – La Revista de Cocodrilo - GANADOR

Dolly Kent – La Revista de Cocodrilo

Mago Willy – El Circo de Pailos

Nerina Sist –Dinamita es popular









Figura destacada en variedades

Flor Marcasoli – Desopilante Cabaré

Mati Quinteros – La Gran noche está aquí

Thiago Rey – Majestuosos del Humor

Alejandro Cabanillas – Los Can Can all inclusive - GANADORA



Mejor cuerpo de baile

Somos Bien Argentino

La Revista de Cocodrilo

La Jaula de Las Locas - GANADORES

Un Estreno o un Velorio







Mejor/es músico/s en vivo

Somos Bien Argentino

Tango Corrupto “Cosa de Maches”

Mario Tozzini - Arráncame la vida - GANADOR



Revelación masculina de la temporada

Nando José – La Jaula de las Locas - GANADOR

Rodrigo Noya – Atrapados en el Museo

Zaul Showman – Locos por el Show

Agustín Sousa – La Revista de Cocodrilo



Revelación femenina de la temporada

Flor Torrente – Atrapados en el Museo

Lara Carignano - Lara contate otra - GANADORA

Denise Cerrone – La Revista de Cocodrilo



Mejor espectáculo de variedades

Los Can Can all inclusive

Desopilante Cabaret - GANADORES

Majestuosos del Humor

La Gran Noche está Aquí







Mejor bailarín

Nicolas Tobares – Tango Corrupto “Cosa de Maches”

Mauri Gurini – La Revista de Cocodrilo

Leo Luizaga - Un Estreno o un Velorio - GANADOR



Mejor bailarina

Melina Sol Greco – Un Estreno o un Velorio - GANADORA

Rosalía Álvarez – Tango Corrupto “Cosa de Maches”

Adabel Guerrero – Somos Bien Argentino



Carlos 2020 “Ana María Alfaro”

Bicho Gómez – Atrapados en el Museo

Gladys Florimonte – Mágico Variete

Raúl Lavié – La Jaula de las Locas

Hugo Arana – Rotos de Amor - GANADOR

Georgina Barbarrosa – Un Estreno o un Velorio



Mejor coreografía

Somos Bien Argentino

La Jaula de las Locas

Un Estreno o un Velorio - GANADORA

La Revista de Cocodrilo



Mejor producción

Somos Bien Argentino

La Jaula de las Locas

Atrapados en el Museo

Un Estreno o un Velorio - GANADORES