Las cinco noticias falsas sobre el coronavirus que se viralizan en las redes sociales

Aunque los especialistas afirman que el Gobierno chino reaccionó de manera oportuna y adecuada, crece el número de contagios confirmados en diversos países por lo que se alimentan diversas teorías alrededor del virus.



1 – Algunos alimentos asiáticos contienen rastros de la enfermedad

Hay información falsa sobre el coronavirus que asegura que hay alimentos contaminados. Incluso publican una lista y lugares en Sydney, Australia, que son populares en Facebook e Instagram locales. Sin embargo las autoridades sanitarias dijeron a AFP (Agencia de Prensa Francesa) que los lugares difundidos no representaban ningún riesgo para los visitantes.

2 – La enfermedad proviene de tomar “sopa de murciélago”

Algunos memes, además de publicaciones en medios de comunicación difundiendo recetas y hasta videos en redes sociales de influencers tomando sopa de murciélago, se hicieron virales en las primeras horas de la publicación. Sin embargo, aunque un estudio reciente muestra similitudes genéticas entre un Coronavirus encontrado en murciélagos y el 2019-nCoV, esto no es prueba suficiente de que haya habido una transmisión directa murciélago-humano.

3 – “Hay miles de muertos”

Existen posteos que hablan de censura, que en realidad son miles los muertos a causa de este virus y que es incontrolable. También se viralizan imágenes falsas de personas muertas a los costados de las calles, el transporte público y los pasillos de hospitales para ser llevados directamente a los sectores de cremación. Todo es mentira. Incluso la imagen donde se ve la excavación para un nuevo hospital que se ocupe de esta situación, se difunde con la pregunta de si en realidad se trataría de la construcción de fosas comunes. Una locura.

4 – La enfermedad es una teoría de la conspiración

Varias cuentas prominentes a favor de Trump difundieron rumores de que la enfermedad se está usando como una táctica de distracción para evitar que sea reelegido en las elecciones de este año. Incluso los movimientos anti-vacunas sostienen que el brote se trata de un plan para liberar al virus, cuyo origen se remonta a 2015.

En Argentina, el ex Gran Hermano Eloy Rivera compartió una irresponsable teoría en las redes sociales.



"El Coronavirus fue creado por ellos para reducir la población y controlarnos. Por nada en el mundo se vacunen. Las vacunas no te protegen de nada, al contrario te hacen mas dosil de manipular. Simplemente vibren alto, buena energía y luz. Es la cura a todas las enfermedades"



Al momento de escribir esto, no se descubrió ninguna vacuna contra el coronavirus, lo que hace que estas afirmaciones sean aún más incorrectas. Por su parte, investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos y los laboratorios Johnson & Johnson comenzaron a desarrollar posibles vacunas contra el nuevo coronavirus aparecido en China, el 2019-nCoV, un trabajo que tomará meses, según dijeron el martes funcionarios de la compañía.

5 – “El aceite de orégano demuestra ser eficaz contra el coronavirus”

Esta información es ampliamente compartida en las redes sociales, pero -por el momento- no existe ninguna cura para la enfermedad.

“Esto entusiasmó al público y fue tendencia en las redes sociales a medida que las personas buscan más información”, dijo Renee DiResta, gerente de investigación en el Observatorio de Internet de Stanford, en una entrevista. “Por lo tanto, las plataformas deberían verificar los hechos y activar una reducción algorítmica del contenido”.

Facebook, Twitter y Google ya se unieron para luchar contra el coronavirus combatiendo las “fake news”. Si un verificador de información califica un contenido como falso, este aparecerá más abajo en la sección de noticias.