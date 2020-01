El domingo arranca una nueva ilusión para Studebaker

El domingo arranca la Copa Federación, y por primera vez la Liga Venadense de Fútbol estará representada en esta especie de campeonato provincial de Santa Fe que organiza la Federación Santafesina de Fútbol, y donde generalmente participan los campeones de cada Liga. Studebaker de Villa Cañás, último campeón, será el equipo que representará a la Liga Venadense de Fútbol y debutará el domingo a las 18 frente a Centenario de San José de la Esquina, representante de la Liga Interprovincial, subcampeón de la misma. El campeón fue Arteaga, club que decidió no participar de la Copa Federación y dejó su lugar para que juegue Centenario.

El partido de ida entre Studebaker-Centenario se jugará en San José de la Esquina y la revancha será una semana más tarde en el 'Nemesio Pilin Montoto'.

En tanto, si el conjunto cañaseño avanza de ronda, en la siguiente instancia se medirá con el vencedor de la llave que animarán Sportivo Bombal (Liga Deportiva del Sur) y Central Córdoba de Rosario (Asociación Rosarina), siendo local en la ida y definiendo de visitante.

El torneo otorga pasaportes a la Copa Santa Fe para los cuatro semifinalistas, aunque el 'Verde' ya está clasificado, junto a Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, por ser campeón y subcampeón, respectivamente, de la Liga Venadense.

Centenario es un equipo que ha venido siendo gran protagonista en los últimos tiempos, dirigido por Marcelo 'Pipo' Luciani, un hombre de la casa, que fue campeón con Centenario y que tuvo recorrido en la Liga Casildense y también dirigió al Firmat FBC en la Liga Deportiva del Sur.

En la Liga Interprovincial existe un cupo para jugadores 'foráneos', donde solamente pueden ser de la partida cuatro futbolistas que no se hayan formado en la misma. De los cuatro que tuvo Centenario durante 2019, solamente el mediocampista Cristian Pontillo continuará en el club. Los que no siguen son Diego Villagra y Fernando Villalba, que volvió a Defensores de Armstrong. Por su parte, Studebaker no ha movido mucho su plantel en el último mercado de pases, siendo su principal objetivo tratar de mantener a el plantel campeón y realizar dos o tres contrataciones puntuales, sin desarmar el esquema.

Como árbitro del partido del domingo en San José de la Esquina fue designado Facundo Fogliati, de Rosario, representando a la Liga Deportiva del Sur).

Lista de buena fe

De cara al inminente inicio de la competencia, todos los equipos ya han presentado las respectivas listas de buena fe ante las autoridades. Los de Villa Cañás, tendrán entre sus filas habilitados para disputar la competencia a los siguientes jugadores: Rodrigo Baruco, Deivick Pacheco, Francisco Rovea, Juan Ignacio Tardío, Carlos Alegre, Lucas López, Nazareno Marinelli, Tomás Ibañez, Fabricio Colman, Jorge Cabral, Juan Ignacio Salomon, Carlos Provich, Juan Trognot, Jonathan Villalba, Ever Musto, Francisco Antonietta, Tomás Gómez, José Canelo, Mariano Cabral, Nazik Cabral, Valentin Falchoni, Hernán Moyano, Mateo Baccaloni, Luciano Orellano y Lucas Palacios. DT: Daniel Adami.

