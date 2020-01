Renunció todo el gobierno ruso luego del discurso de Vladimir Putin ante el parlamento

El gobierno ruso por completo presentó este miércoles la renuncia, luego de que el presidente Vladimir Putin pidiera al parlamento que encarara profundas reformas políticas entre las que se encuentran la forma de elección del primer ministro. El anuncio lo realizó Dmitry Medvedev, el hombre más cercano al jefe de estado, quien también ha dado un paso al costado y pasará a ser Subsecretario del Consejo de Seguridad, un cargo que aún no existe y que será creado a su medida.

El mensaje de Putin fue pronunciado en el tradicional discurso de Estado de la Nación y en él pidió que la Duma -la cámara baja del poder legislativo ruso- apruebe cambios sensibles para la vida política del país. Entre ellos, propuso convocar un referéndum sobre cambios constitucionales que deberían concretarse para la posterior reforma. Luego de aceptar sus dimisiones, Putin les informó a sus ministros que mantendrán sus puestos hasta tanto se anuncien sus reemplazantes.

Antes de anunciar la renuncia del gabinete, Medvedev se reunió con Putin para discutir su discurso sobre el estado de la nación, que tuvo lugar el miércoles por la mañana, dijo la oficina de prensa del Kremlin.

La movida inesperada de Putin



Putin, propuso hoy convocar un referéndum en el que los rusos votarían una serie de cambios constitucionales, entre ellos la concesión de mayores poderes a la Duma o Congreso de los Diputados. “Considero necesario celebrar una votación entre los ciudadanos del país sobre todo el paquete de enmiendas a la Constitución de la Federación Rusa”, dijo Putin durante el discurso sobre el estado de la nación.





Vladimir Putin propuso el miércoles organizar un referéndum sobre reformas de la Constitución rusa para reforzar los poderes del parlamento, aunque preservando el carácter presidencial del sistema político que dirige desde hace 20 años.

Al término de su intervención, la Comisión Electoral Central se mostró dispuesta a convocar cuanto antes dicha consulta, que podría coincidir con las elecciones legislativas de 2021. Al dirigirse a ambas cámaras del Parlamento en el principal centro de exposiciones del país (Manezh), Putin propuso que a partir de ahora la Duma vote la candidatura del primer ministro, cuando hasta ahora se limitaba a dar el visto bueno.

Lo mismo ocurrirá con los viceministros y el resto de miembros del Ejecutivo, prerrogativa que la oposición había demandado durante los últimos años. Sea cual sea la decisión de la Duma, agregó, el jefe del Kremlin no puede rechazarla, aunque seguirá conservando el derecho de destituir al Gobierno.

También seguirá disponiendo de la potestad de nombrar a los jefes de los servicios de seguridad y dirigir a las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, subrayó que las enmiendas no acarrearán una reforma en profundidad de la Constitución presidencialista promulgada en 1993 tras un grave enfrentamiento entre el entonces presidente, Boris Yeltsin, y el Parlamento.

“Rusia debe seguir siendo una fuerte república presidencialista”, proclamó. También mostró su acuerdo con la propuesta de limitar a dos los mandatos presidenciales, como ocurre en Estados Unidos y otros países. La Constitución vigente únicamente obliga al presidente a dejar el cargo tras ejercer dos mandatos consecutivos, pero no le impide regresar al Kremlin posteriormente.

Esa cláusula permitió a Putin presidir Rusia durante ocho años (2000-2008), ejercer el puesto de primer ministro durante los siguientes cuatro y regresar al Kremlin al ganar las elecciones en marzo de 2012.

Nuevo cargo para Medvedev





Después del discurso del presidente, Medvedev anunció la dimisión de todo los integrantes del gobierno. “En estas condiciones, creo que, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución de la Federación de Rusia, el actual Gobierno de Rusia debe presentar la renuncia”, dijo el primer ministro.

Dmitry Medvedev, quien fue presidente del país de 2008 a 2012, asumirá un nuevo rol que todavía no existe dentro del actual gobierno. El puesto de Subsecretario del Consejo de Seguridad será parte de la nueva conformación del gobierno ruso.

Por su parte, el presidente resaltó que Medvedev siempre se ocupó de los temas de seguridad y defensa del país. “Le pedí que se encargara en el futuro precisamente de los problemas de esta categoría. Lo considero posible y lo haré en un futuro próximo: se presentará el nuevo cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad, y el presidente del Consejo de Seguridad, como saben, es el presidente”, aclaró Putin.

Además agradeció a su primer ministro saliente y los ministros del gabinete, y les pidió que concluyeran los asuntos corrientes hasta el nombramiento de un nuevo equipo. “Quiero agradecerles por todo lo que se ha hecho, expresar mi satisfacción por los resultados obtenidos (...) incluso si no se ha logrado todo”, dijo.

Según l,a agencia de noticias rusa RT, Medvédev seguirá siendo primer ministro en funciones. Putin también pidió a otros miembros del Gobierno cumplir con sus funciones hasta la formación del nuevo Gobierno y gabinete.

El presidente además se comprometió a reunirse con cada uno miembros del gobierno que renunció.