Freyre recorrió el Hospital y anunció la llegada de casi 11 millones de pesos para Venado Tuerto

Acompañado por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, Jorge Lagna; y los concejales Emilce Cufré y Patricio Marenghini, el exmandatario local anunció que llegarán más de 10 millones de pesos en concepto de Obras Menores para la ciudad y un aporte de más de medio millón de pesos para compensar los gastos de la emergencia climática de finales de diciembre. También dio su mirada sobre el despido de trabajadores municipales.

“El 30 de diciembre le tocó a Venado Tuerto vivir una situación climática muy difícil, y el gobierno de la Provincia rápidamente por intermedio del gobernador Omar Perotti asistió con presencia de personal de Defensa Civil y de Desarrollo Social acercando insumos para afrontar la emergencia”, remarcó Freyre, agregando que gestionó junto a las autoridades municipales un aporte del Fondo de Emergencias, de 550 mil pesos, que será materializado esta semana.

Por otro lado, el funcionario provincial recordó que “desde hace bastante tiempo se habían gestionado recursos de Obras Menores para avanzar con los trabajos en el Centro Cultural Municipal, dado que Venado Tuerto tiene recursos sin avanzar desde 2015, y en veinte días de gestión pudimos destrabar esas resoluciones y concretamente la que sale es del 2017, por 10,2 millones de pesos para que el Municipio pueda reponer lo que invertimos en el Centro Cultural y para la mejora de espacios públicos, como las plazas San Martín, Padre Ghiraldi y Juan Pablo II”.

En otro tramo de la conferencia, responsabilizó a la anterior gestión provincial, a cargo de Miguel Lifschitz, por las demoras en las obras del Centro Cultural, argumentando que hubo una “intencionalidad” en no enviar los fondos correspondientes.

“No son punteros”

En contacto con los medios de comunicación, Freyre fue consultado sobre los 33 despidos consumados por el intendente Leonel Chiarella a personas que no concurrían a trabajar desde hacía varios meses. Evitando la polémica, el secretario de Municipios y Comunas argumentó: “A la persona que no trabaja, no la vamos a defender. Nos parece bien que haya control del personal para que haya derechos y obligaciones, nosotros hemos cuidado que los empleados municipales estén bien en los salarios, en las maneras y los modos, y hemos avanzado con aciertos y defectos”.

Luego destacó que “de esos 33 empleados, diez son planes de empleo temporario, que es más una función social con una contraprestación. Los contratos de locación también son para una tarea puntual, dos personas se jubilaron y once son empleados efectivos del Municipio”.

En tal sentido, pidió revisar cada caso: “Hay que ser cuidadoso al referirse a ñoquis o personas que no trabajan porque hay distintas situaciones personales y familiares que merecen ser miradas detrás de los títulos altisonantes. Está claro que ninguna de esas personas son punteros políticos”, remarcó.

Con respecto a los adicionales se revisarán (el intendente Chiarella habló de 200 casos), el que brindó la aclaración fue el exsecretario de Gobierno, Jorge Lagna: “Hay adicionales que son por desempeñar determinada tarea, y otros no remunerativos que son decisión política del intendente, para premiar el desempeño de algún empleado según su criterio. Es legal pagarlos como así también dejar de hacerlo”, sintetizó.

Fotos: Santiago Córdoba