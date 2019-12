¿Chau animales? y ¿Hola próceres? Así serían los próximos billetes

Con motivo de la emisión de nuevos billetes, los animales podrían salir y volver los próceres.



En este sentido, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, se refirió al tema en una entrevista con Crónica TV.

Asimismo, el funcionario aseguró "en la familia nueva de billetes vamos a tener un billete más grande, podría ser de 2 mil o 5 mil, se están haciendo análisis".

Para llevar a cabo esta renovación monetaria, Pesce contó que buscarán "consenso" y añadió que "a los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto".

Por último, el titular del Banco Central señaló que en los billetes "no solo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no solo a una parte".