Milei ante el Congreso: "Los últimos 20 años han sido una orgía de gasto público"

El presidente Javier Milei aseguró esta noche, durante su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que “los últimos 20 años han sido una orgía de gasto público”.

“Los déficit que recibimos alcanzaron los 17 puntos porcentuales sobre el PBI”, señaló.

Dijo también que recibió una “deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito”.

Además, señaló que había una “emisión desenfrenada de 13 puntos del PBI”.

Y dijo que la inflación se había acelerado en la segunda semana de diciembre “al 7.600 por ciento”.

Milei arrancó su discurso con aludiendo a la situación económica heredada por su administración, a modo de balance de sus primeros dos meses de gobierno.

"El indicador más descarnado es que el 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza", sostuvo Mieli.

El presidente criticó al peronismo por la marcha de Hugo del Carril: "La tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia los salarios reales".

El presidente Javier Milei firmó este viernes el libro de honor del Congreso con la particular frase con la que cierra cada posteo en sus redes sociales.

"Vamos conociendo con mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos, que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad", aseguró.

Y agregó: "Una sociedad con cifras récord de indigencia y al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen".

El presidente dijo que “en materia de Seguridad, nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte. Ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden. Ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó los últimos 20 años para beneficio propio”.

"De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos las ideas de la libertad a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes son ricos", aseguró el presidente.

Milei dijo que “en materia de salud un sistema empujado a una crisis de desabastecimiento causado por la política comercial irresponsable del gobierno anterior que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos de médicos de todo tipo, en particular de medicamentos oncológicos”.

"Todo esto en medio de la frase ‘el Estado te cuida’ en medio de la pandemia. Si hubiésemos hecho las cosas como un país mediocre hubiésemos tenido 30 mil muertos de verdad. Mientras que tuvimos 130 mil con el dolor enorme que eso significa", señaló.

"Viva la libertad carajo", escribió el mandatario en los libros del Congreso antes de pronunciar su discurso, acompañado por la vice Victoria Villarruel.