Venado Tuerto: denuncian por abusos a José Rohr, ex director del Seminario

Vallejo, oriundo de la ciudad de San Luis, viajó este martes a la localidad de Venado Tuerto para denunciar los apremios que sufrió cuando era apenas un adolescente dentro del seminario donde Rohr se desempañaba con director.

En comunicación con Cadena Oh!, Vallejo narró que llegó a Venado Tuerto cuando tenía alrededor de 13 años, ya que en su ciudad natal. Para el año 83, no existía la posibilidad de realizar los estudios de sacerdocio. Según Vallejo, luego de unas vacaciones de invierno, comenzó a recibir los apremios, los insultos y los golpes de José Rohr, director del seminario. “El trato con él era muy limitado, pero pasado un tiempo noté que los golpes eran de forma individual y que no lo hacía delante del grupo”.

Entre las múltiples vejaciones que sufrió Vallejo, narró cómo pasó cinco horas parado en el patio de la institución en pleno verano para luego recibir una golpiza brutal por parte del director del Seminario. “Yo reconozco que no era una persona que tenía el mismo nivel de conocimientos que el resto del grupo. Pero no veía la necesidad de ese manoseo y ese maltrato que él tuvo conmigo” afirmó.

El denunciante manifestó tener testigos del maltrato y de la forma injusta del trato. “Sin embargo, no tengo testigos de cuando entraba a mi pieza. A menos que algún otro seminarista se atreva a hablar, porque no creo que haya sido el único”.

De acuerdo con Vallejo, todas las correspondencias pasaban por la supervisión de Rohr, por lo que no podía comunicarle a su mi familia por el calvario que estaba pasando. “Él nos decía explícitamente que escribiéramos que estábamos bien, yo nunca pude entregar una carta cerrada. Cuando hablaba por teléfono él se quedaba detrás de mí”, afirmó.

“Cuando intenté buscar una ayuda, me dirigí a mi confesor Santos Ortiz, quien era el rector del colegio Sagrado Corazón donde yo asistía, y le digo lo que estaba pasando. Él habló con Rohr y esa noche recibí una paliza y me dijo: ¿te gusta hablar? La persona que me tenía que salvar no lo hizo, por el contrario, le dio lugar a que Rohr continúe con los golpes”.

Secuelas

A raíz de las múltiples golpizas, Vallejo sufre fibriomialgia, una enfermedad que provoca grandes dolores en todo el cuerpo. “Yo no pude seguir con mi vida normal, siempre vuelven las pesadillas, es difícil vivir sabiendo que viven libres y que pueden seguir haciendo daño”.

Casi 30 años después Vallejo decidió realizar la denuncia en los tribunales de Venado Tuerto para crear conciencia y que casos como este no vuelvan a repetirse. “Cuando fui a Venado Tuerto me costó llegar al seminario porque empiezan a caer todos los recuerdos y la sensación que uno siente es horrible. Pero tengo que enfrentar ese monstruo porque es necesario. Este es el primer paso, pero la idea mía es concientizar para que esto no vuelva a pasar. Quiero que los padres abran los ojos, hay que estar atentos a las manifestaciones de los niños”, dijo al aire por Cadena Oh!

Actualmente José Rohr trabaja en un instituto en Buenos Aires. Según afirmó el denunciante, el abogado que lleva adelante la investigación le aseguró que el hijastro del ex director del Seminario San José ya había realizado una denuncia en su contra, pero que, seguramente, luego de su acusación saldrán a la luz nuevas revelaciones.

Fuente: Sin Mordaza