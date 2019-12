Armstrong: unos mil ruralistas se reunieron en rechazo a la suba de retenciones

La decisión del gobierno de modificar las retenciones a las exportaciones a través de un decreto publicado en un inusual Boletín Oficial sabatino tomó por sorpresa a la dirigencia rural y a los hombres de campo de la región, quienes este domingo realizaron una masiva asamblea en la ruta 9, a la altura de Armstrong, para expresar su rechazo a la medida dispuesta por el presidente Alberto Fernández.

«Las retenciones son un robo», fue la frase repetida a CLG por los más de mil ruralistas que se convocaron al costado de la arteria vial en sus camionetas 4×4. La mayoría de los asistentes se mostró disconforme con el incremento del impuesto, aunque definieron aguardar al encuentro que mantendrá la Mesa de Enlace este lunes para definir los pasos a seguir. Mientras, los más drásticos pidieron por «una reacción urgente, similar a la del 2008». La manifestación contó con la presencia del intendente de Armstrong, Pablo Horacio Verdecchia.

Los manifestantes se quejaron de que el presidente Alberto Fernández dejó sin efecto el límite de $ 4 por dólar exportado y lo reemplazó por un porcentual fijado en 9% sin una mesa de diálogo de por medio, algo que dijeron los ruralistas había prometido en un encuentro que mantuvieron previo a las elecciones de octubre.

Historia de la medida



El gobierno nacional dispuso la eliminación del tope de 4 pesos por dólar a la retención del 12 por ciento que había sido dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri en septiembre de 2018. En esa oportunidad, la resolución de Cambiemos había sido aplicar una retención adicional a todas las posiciones de la nomenclatura arancelaria. Como algunos productos ya pagaban, como la soja (18%) y otras no (0%), como trigo, maíz, carnes o leche en polvo, la retención total vigente a partir de septiembre de 2018 pasó a ser del 30 por ciento para la soja, y del 12 por ciento para los que antes no estaban gravados. Pero, como a la vez les fijaba un techo a las nuevas retenciones de 4 pesos, en la práctica convirtió esa retención porcentual del 12 por ciento en una retención fija de 4 pesos, que porcentualmente resultaba cada vez menor a medida que la cotización del dólar, en pesos, subía.

La resolución que adoptó el gobierno este sábado es volver a fijar la retención adicional en el 12 por ciento, como en septiembre de 2018, aunque disponiendo que para una lista de productos (Anexo II del decreto) ese derecho de exportación sea del 9 por ciento. Es decir, tres puntos menos que el fijado por Macri 15 meses atrás. También dispuso que una amplia gama de posiciones arancelarias resulten beneficiadas con el mantenimiento de un tope o límite máximo de 3 pesos por dólar de retención, lo cual en la práctica resulta en un derecho de exportación del 5 por ciento a la cotización mayorista actual de la divisa estadounidense.

No es una modificación del esquema de retenciones sino una actualización previa a la discusión sobre ese punto, aclaró Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, al respecto (ver reportaje en esta misma edición). El flamante presidente Alberto Fernández sostuvo que la gestión de Cambiemos había impuesto «una limitación con una suma fija de 4 pesos por dólar, en un momento que el dólar valía medio de la mitad de lo que vale hoy» y que debió ser actualizada por la situación fiscal que atraviesa el país.

«Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo y el campo también. Acá no estamos resolviendo la retenciones, estamos ordenado lo que Macri hizo, dejando en pie lo que Macri hizo. No estamos poniendo más retenciones, no estamos haciendo nada de eso«, expresó en diálogo con radio Mitre.

A tener en cuenta

* Los productos comprendidos en el Anexo I del nuevo decreto seguirán favorecidos por un tope de 3 pesos por dólar como retención. Es decir, con un dólar mayorista que hoy se ubica en torno a los 60 pesos, resulta una retención al día de hoy del 5%.

* Los productos comprendidos en las posiciones arancelarias enumeradas en el Anexo II, quedan con una retención del 9 por ciento (antes, 12% pero con un tope de 4 pesos por dólar).

* El resto de las posiciones arancelarias vuelve a una retención del 12%, como en septiembre de 2018, pero a partir de ahora sin tope fijo.

En todos los casos, la retención calculada de este modo se suma a la vigente al margen del régimen del decreto macrista de septiembre de 2018 (el 793/18).