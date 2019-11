Fuerte denuncia de una ex pareja de Ergün Demir: “Terminé al borde de la muerte”

Así por lo menos se desprende del testimonio de María De Cicco, quien fue pareja del actor entre diciembre de 2016 y marzo de 2018, y que radicó contra él una serie de denuncias que incluyen lesiones, amenazas, estafas y violación.



"Yo le realicé la primera denuncia el año pasado por violencia de género, y relaté todos los hechos que había vivido con él. Todavía estaba bajo una manipulación psicológica que me costó muchos meses salir, mientras fui despertando y dándome cuenta, yo relataba los hechos tal cual me habían pasado. La psicóloga que me atendía me iba diciendo diferentes cosas que yo me fui dando cuenta mientras en la relación estaba todo naturalizado porque era una tortura psicológica. Yo terminé desgastada físicamente, porque la tortura psicológica me llevó a tener manifestaciones físicas muy importantes, más allá de cosas que yo fui descubriendo, pastillas que me daba, todas las cosas que relaté en la denuncia”, comenzó su relato.

"Cada una de las causas van a ir encuadradas dentro de lo que me digan los abogados, porque yo las denuncias ya las hice. Hoy hice esta por violación, y ahora me van a llamar a ratificar la denuncia y a declarar”, agregó al respecto, para luego comenzar con la reconstrucción de su tortuosa historia junto a él.

"Yo lo conocí a él y empezamos una relación el 11 de diciembre de 2016, un día después de su cumpleaños. Mi familia de Córdoba había venido, estaba parando en el hotel donde él estaba, y yo caí circunstancialmente. Me preguntó qué hacía en las vacaciones, una charla de cinco minutos, empezamos una relación telefónica y en Nochebuena fue por primera vez a mi casa a conocer a mi familia. Se fue al otro día a hacer temporada a Las Grutas y toda la estrategia, la manipulación, fue durante los dos meses que él estuvo allá. Y el 2 de marzo volvió d“Al principio yo todavía no estaba con ese lavado de cerebro, me fue llevando, entonces yo decía ‘guau, es un hombre encantador'. Me cantaba canciones, tenía un trato súper cordial, hacía el amor como una persona normal. Pero después de a poquito un día fue ‘no uses más el teléfono, no María, para qué vas a mirar televisión’, y en esas charlas él me llevaba a confundirme y manipularme psicológicamente", fue describiendo como pasó de encantarla a transformarse en su peor pesadilla.

“Mi casa era un terreno perfecto porque vivía sola, no dejaba entrar a nadie, me fue aislando de todo. El tema de la perversión eran como premios castigo, me hacía hacer como un baño ritual de rodillas en mi bañera, y me vestía con su ropa. Y esos días que me ponía su ropa y se veía él frente a él digamos, me hacía dormir en su cuarto al lado de él, para eso me hacía hacer todo ese ritual. Y en mi habitación, que él llamaba ‘El cuarto del pecado’, era la que utilizaba y solamente entraba cuando venía a abusar de mí. Era tremendo porque se transformaba, era una persona fuera de sí en ese momento, y al otro día era una persona normal”, relató, para luego contar la brutal forma en que abusaba de ella.

“Él todas las noches se quedaba chateando con mujeres, vaya a saber lo que hacía. Se calentaba con mujeres, irrumpía en mi cuarto, yo durmiendo a las cinco de la mañana, lo veía aparecer desnudo y me agarraba como si fuese un trapo, ‘vení acá’ y me violaba”, recordó la mujer, quien hizo públicas todas las perversiones que sufría en su libro “Gaslight, el juego macabro de la seducción”