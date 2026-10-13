Luca Regiardo llegó a la quinta tarjeta amarilla y no estará disponible para el partido de Newell’s ante Central Córdoba. La suspensión del mediocampista obliga a modificar el equipo para ese compromiso, después de una actuación en la que hubo dificultades para manejar la pelota y aprovechar las oportunidades de gol.

Regiardo fue reemplazado por Jerónimo Gómez Mattar durante el encuentro. Ese cambio ofreció una alternativa en el mediocampo, aunque el material disponible no permite establecer quién ocupará su lugar en el próximo partido.

En ataque, Santiago Solari dispuso de al menos cuatro ocasiones claras y convirtió un gol que fue anulado por fuera de juego. Juan Ignacio Ramírez también marcó una acción que podía significar el empate, pero la jugada quedó invalidada por el mismo motivo.

Matías Cóccaro tuvo oportunidades que no pudo concretar. Sobre el cierre, Walter Núñez recibió una posibilidad de igualar dentro del área, aunque optó por gambetear en lugar de definir. Los ingresos de Ramírez, Núñez y Francisco Scarpeccio formaron parte de las variantes ofensivas.

El gol rival fue de Módica y llegó después de una pérdida de Facundo Guch. Alan Soñora ingresó posteriormente en reemplazo de Guch.

Entre las acciones defensivas, Lucas Carrizo realizó un cruce ante Módica para cortar otra situación de peligro. Bruno Cabrera, que suplió a Gianetti, estuvo cerca de convertir con dos cabezazos, mientras que Martín Ortega también amenazó el arco rival con un remate.

Por la banda derecha, Walter Mazzantti aportó desbordes y generó situaciones de ataque. Esas llegadas, junto con las oportunidades de los delanteros, no alcanzaron para aprovechar las posibilidades de empate reseñadas en el encuentro.

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