Jorge Jesús evitó profundizar la disputa con Cristiano Ronaldo después del comunicado en el que el delantero cuestionó su manejo durante el partido de Portugal frente a Noruega, por la Nations League. Ante consultas de periodistas, el entrenador afirmó que había leído el texto y que continuaría con su trabajo en la Federación, centrado en la selección portuguesa.

El conflicto se produjo después de que Ronaldo permaneciera en el banco de suplentes durante ese encuentro. El atacante realizó movimientos de calentamiento en el segundo tiempo, pero no ingresó. Tras el partido, abandonó la concentración y regresó a Madrid.

En el comunicado publicado en sus redes sociales, el futbolista sostuvo que había acordado con Jorge Jesús disputar los últimos 30 minutos. Esa es la versión del delantero sobre una conversación que el entrenador no confirmó ni explicó en las respuestas consignadas.

Ronaldo también afirmó que, después de lo ocurrido, habían elaborado un documento con ocho puntos para que el técnico los expresara públicamente durante una conferencia de prensa. Según su relato, ese segundo compromiso tampoco se cumplió, lo que interpretó como otra falta a la palabra acordada.

Entre esos puntos figuraba un reconocimiento de que había sido un error hacerlo calentar y luego dejarlo sin jugar. El texto que, según Ronaldo, debía pronunciar el entrenador incluía además una comparación de su figura con las de Pelé y Maradona. Ese planteo formaba parte de la reparación pública que el delantero esperaba tras quedarse afuera del encuentro.

La reacción de Jorge Jesús tuvo dos momentos. Cuando recibió la primera consulta, explicó que estaba en Leiria viendo un partido de la selección Sub-21 de Portugal y que todavía no había leído el comunicado. En una segunda intervención ante periodistas, confirmó que ya conocía su contenido, aunque mantuvo su decisión de no agregar comentarios.

Sus respuestas no abordaron el supuesto acuerdo sobre los minutos de juego ni el documento mencionado por Ronaldo. Esos dos puntos quedaron, por lo tanto, sostenidos únicamente por el relato público del futbolista.

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