Gizzi: “La empanada de hojaldre es identidad de Villa Cañás”

La tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre volvió a reunir este domingo a vecinos de Villa Cañás y visitantes de la región en el Predio Mirtha Legrand. Durante la transmisión especial realizada por Sonic TV, el intendente Norberto “Tito” Gizzi hizo un balance de la jornada y sostuvo que el encuentro busca consolidarse como una celebración representativa de la ciudad.

La actividad había sido anunciada oficialmente para el domingo 13 de septiembre desde las 11, con participación de panaderos, emprendedores, instituciones educativas, artesanos y una extensa programación artística.

Uno de los puntos señalados durante el streaming fue la concurrencia. Desde la transmisión se calculó una presencia de entre 2.000 y 2.500 personas, aunque hasta el momento no se difundió un relevamiento oficial que permita confirmar esa cifra.

Gizzi explicó que, pese a las dudas generadas por las condiciones meteorológicas de las horas previas, la organización decidió mantener la fecha debido a que los panaderos ya tenían comprados los insumos y avanzada la producción.

Además, destacó la participación de las escuelas en el desfile inicial y la presencia de familias durante buena parte de la jornada. “Esto es de toda la gente de Villa Cañás”, expresó el intendente, quien vinculó directamente el producto gastronómico con la identidad de la ciudad.

La empanada de hojaldre tiene antecedentes de varias décadas en la localidad. La propia Secretaría de Turismo de Santa Fe señala que las panaderías cañaseñas elaboran este producto desde hace más de 50 años.

Durante la entrevista, Gizzi recordó que ya en la década de 1980 era habitual consumir este tipo de empanadas en comercios locales. Según explicó, esa tradición fue replicándose en distintas panaderías hasta convertirse en uno de los productos asociados a Villa Cañás.

Por otro lado, el mandatario destacó que gran parte de la programación artística estuvo integrada por vecinos, talleres municipales, academias y agrupaciones de la ciudad. La grilla oficial contemplaba música, danza, murga, coros, gimnasia artística y diferentes disciplinas culturales.

Gizzi también habló de la proyección de la celebración. Según afirmó durante el streaming, ya se dieron pasos para ampliar su reconocimiento y existe la expectativa de avanzar hacia una declaración provincial. Por el momento, esa posibilidad constituye una proyección expresada por el intendente y no un reconocimiento ya formalizado.

El jefe municipal resumió el objetivo con una definición: “Hay que hacerlo propio porque es una identidad para Villa Cañás”. Tras tres ediciones, el desafío de la organización será sostener la convocatoria, ampliar la presencia regional y avanzar con las gestiones planteadas para darle una mayor proyección a la celebración.