Boca venció a San Pablo y sacó ventaja en la Sudamericana

Boca consiguió el primer objetivo de la serie ante San Pablo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 este martes en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y viajará al Morumbí con una ventaja mínima. Miguel Merentiel convirtió el único gol del encuentro en el comienzo del segundo tiempo.

El partido presentó dificultades para el conjunto argentino desde los primeros minutos. San Pablo adelantó sus líneas, presionó la salida y consiguió limitar la participación de Leandro Paredes en la construcción. Durante ese tramo, el conjunto brasileño tuvo las mejores aproximaciones y obligó a Boca a jugar lejos del arco rival.

La oportunidad más importante de esa primera etapa fue para Luciano, quien conectó un cabezazo que encontró una respuesta de Álvaro Montero. Jonathan Calleri también dispuso de una situación favorable, aunque no logró resolverla. Boca consiguió equilibrar progresivamente el desarrollo y Lautaro Blanco tuvo una aproximación antes del descanso.

En el complemento cambió el escenario. Boca logró avanzar con mayor claridad y a los 52 minutos encontró el gol. La acción comenzó desde campo propio, Paredes dejó pasar la pelota para Santiago Ascacíbar, Alan Velasco participó de la continuidad y Blanco llegó por izquierda. El lateral lanzó el centro para Merentiel, cuyo primer intento fue contenido por Rafael. El uruguayo aprovechó el rebote y convirtió el 1-0.

A partir de la ventaja, Boca tuvo algunos espacios para intentar ampliar la diferencia. Velasco encontró mayor participación y contó con oportunidades desde media distancia. Por otro lado, San Pablo buscó mantenerse dentro del partido y Montero volvió a responder cuando fue exigido.

Uno de los episodios principales del tramo final llegó cuando el árbitro chileno Piero Maza expulsó inicialmente a Domingos Duarte por una acción con Paredes. Después del llamado del VAR y de observar la repetición, el juez anuló la tarjeta roja y determinó infracción del futbolista de Boca.

Además, Jonathan Calleri recibió una tarjeta amarilla y quedó suspendido para el segundo encuentro por acumulación. Se trata de una ausencia relevante para San Pablo de cara a la definición.

Boca finalmente administró la diferencia y cerró la noche con el arco en cero. El resultado representa una ventaja, aunque la serie permanece abierta. La revancha se disputará el martes 15 de septiembre desde las 21.30 en el Morumbí, donde quedará definido uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana.