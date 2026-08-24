Las Leonas siguen firmes en el Mundial de hockey: empataron sin goles frente a Bélgica y terminaron en el primer puesto del Grupo F de la segunda fase, resultado que les permitió definir su próximo desafío en el torneo.

El seleccionado argentino, dirigido por Fernando Ferrara, se enfrentará este jueves con Australia por un lugar en la final.

Argentina llegó al encuentro ante Bélgica con la clasificación a semifinales ya asegurada y necesitaba al menos un empate para quedarse con el liderazgo de su zona. El 0-0 terminó cumpliendo ese objetivo y además permitió evitar a Países Bajos, una de las grandes potencias del hockey femenino.

El partido se disputó en el estadio Justin Peeters, en la ciudad belga de Wavre. Las Leonas tuvieron oportunidades durante los primeros tramos del encuentro, pero no pudieron romper la igualdad.

Bélgica tomó mayor protagonismo sobre el cierre y generó varias situaciones a través de córners cortos. Sin embargo, la defensa argentina respondió y logró mantener el arco en cero hasta el final.

Las Leonas habían conseguido anticipadamente su lugar entre las cuatro mejores del Mundial después de vencer 3-0 a España en el inicio de esta segunda fase.

Previamente, en la etapa inicial, Argentina había igualado 1-1 con Estados Unidos y luego derrotado 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia, resultados que le permitieron quedarse con el primer puesto del Grupo B.

Ahora toda la atención estará puesta en Australia. El ganador de la semifinal avanzará al partido decisivo por el título mundial.

Argentina busca volver a lo más alto de una competencia que conquistó en dos oportunidades: 2002 y 2010. Además, Las Leonas fueron subcampeonas en 1974, 1976, 1994 y 2022.