La Municipalidad de Villa Cañás continúa desarrollando obras de pavimentación en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y optimizar la circulación vehicular y peatonal.

Durante esta semana, las tareas se llevaron adelante en calle 66 entre 55 y 57. En una primera etapa se realizaron trabajos de movimiento y nivelación del suelo para preparar la base de la futura calzada. Posteriormente, se avanzó con la colocación de hormigón elaborado en una de las manos de la arteria.

La obra forma parte del plan integral de mejora de calles que el Municipio viene ejecutando con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Programa Obras Urbanas (POU), una iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura de las localidades santafesinas mediante inversiones en obras de alto impacto para la comunidad.

En este marco, desde la gestión municipal destacaron que los trabajos buscan brindar mayor seguridad, mejorar la conectividad entre barrios y generar una mejor calidad de vida para los vecinos.

Hasta el momento, ya se completó la pavimentación de cinco de las siete cuadras incluidas en esta etapa del proyecto. Las arterias finalizadas son calle 61 entre 56 bis y 58, calle 63 entre 54 y 56, calle 57 entre 40 y 42, calle 65 entre 54 y 56 y calle 65 entre 52 y 54.

Con el avance de estas intervenciones, el Municipio continúa consolidando un plan de obras que apunta a modernizar la infraestructura urbana y responder a las necesidades de crecimiento de la ciudad.